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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7097709870997100

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:16

  холява написав:
ММДДААА , Извините , погорячился , был напуган ...


Что-то вы загадочны сегодня. Спросили совета, а потом какой-то туман.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18

  Tolevas написав:Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.

Как и цену вольно-наемных грузчиков.
Увы, таковы реалии.
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1905
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  #<1 ... 7097709870997100
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