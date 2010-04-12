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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:16
холява написав:
ММДДААА , Извините , погорячился , был напуган ...
Что-то вы загадочны сегодня. Спросили совета, а потом какой-то туман.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
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Tolevas
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18
Tolevas написав:
Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.
Как и цену вольно-наемных грузчиков.
Увы, таковы реалии.
Только не юля
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vovan_prm
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