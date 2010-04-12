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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7096709770987099>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:22

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.

Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.

*Відправлено з Чату

Ну поставте себе на місце моряків.Росія зара отримає дубця,санкції,глибока занепокоєність,все таке,а Вам,особисто Вам,дають наказ - сідайте в катер і виконуйте завдання - пливіть в Бердянськ.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:25

  Перес де Куэльяр написав:Сом, а Ви не припускаєте
...майже як жінка...

А де зара Сом?
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:53

Tolevas
Таки вопрос возвращается к уборщице.... :D
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:57

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.

Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.

*Відправлено з Чату


На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины.
Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем.
Вариант второй - опять захватят катера с экипажем, тогда история про индейцев дважды наступающих на одни те же грабли, будет самым популярным во всех СМИ, даже украинских.
Вариант третий, самый прискорбный, когда развивается при попытке захода жесткое боестолкновение, не говоря уже о судьбах самих моряков, это самый тяжелый вариант для всех присутствующих по последствиям и личным, и экономическим.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:10

  холява написав:Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов .
Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал !
Учитель-методист.

В провинции в прошлом году платили 100грн/ч. Дочка готовилась к ЗНО. Результаты адекватные. Поступила на бюджет в киевский универ из ТОП-10.

Для сравнения в том же году в той же провинции профессиональным грузчикам платили те же 100 грн/ч.
Не одобряю. Но факт.
Такое оно. "Звериное лицо капитализма" (с)
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:12

  холява написав:freeze

Перетащили же первый раз суда по суше , можно было и второй раз так же перевести.
Блин, бедные ребята , на" киче" парятся .

Думаю есть там скрытые мотивы. Писал вчера, но ДС "зверствует".
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:13

  tea написав:..........
2.Давайте,все-таки,я завтра дам позицію трьох аналітиків,двох з яких обзивають військовими експертами - Фельгенгауер і Арестович.Третій - Андрій Іларіонов.

:lol:
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Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:15

  vovan_prm написав:
  холява написав:Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов .
Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал !
Учитель-методист.

В провинции в прошлом году платили 100грн/ч. Дочка готовилась к ЗНО. Результаты адекватные. Поступила на бюджет в киевский универ из ТОП-10.

Для сравнения в том же году в той же провинции профессиональным грузчикам платили те же 100 грн/ч.
Не одобряю. Но факт.
Такое оно. "Звериное лицо капитализма" (с)


Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18

  Tolevas написав:Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.

Как и цену вольно-наемных грузчиков.
Увы, таковы реалии.
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vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:27

  vovan_prm написав:
  холява написав:freeze

Перетащили же первый раз суда по суше , можно было и второй раз так же перевести.
Блин, бедные ребята , на" киче" парятся .

Думаю есть там скрытые мотивы. Писал вчера, но ДС "зверствует".

Нічого таємного там немає.Ну раз до цього плавали,то вирішили,що все буде добре.
Я тут відео кидав - версія нашої прокуратури.
Там весь шлях наших катерів від Одеси до інцидента.І всі - з переговорами з москалями.Тобто,випливали з Одеси,спитались у москалів,пропливли декілька десятків миль,підтвердились у москалів.
tea
 
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