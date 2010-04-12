tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.
Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.
tea написав:Думаю,що конвой буде ще не скоро. Хто зара погодиться виконувати завдання і переправити по аналогічному маршруту катер? В 2008 році на Росії,під час російсько-грузинської війни,коли грузини почали збивати нашими БУКами кацапські літаки,москалі боялись сідати в літак і виконувати завдання,тупо клали болт на наказ командирів.
Не плутайте відкриту фазу бойових дій в Грузії і політичну гру. РФ отримає зараз «дубця» від Світу за провокацію , далі вже поміркують на зостосування зброї, а Україні треба вирішувати, чи визнаєм протоку і море віджатим, та непрохідним, чи далі по договору на спільне застосування, бо воно є внутріщнім і прохід в протоці по процедурі проходження.
На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариант второй - опять захватят катера с экипажем, тогда история про индейцев дважды наступающих на одни те же грабли, будет самым популярным во всех СМИ, даже украинских. Вариант третий, самый прискорбный, когда развивается при попытке захода жесткое боестолкновение, не говоря уже о судьбах самих моряков, это самый тяжелый вариант для всех присутствующих по последствиям и личным, и экономическим.
холява написав:Старина , я ПРАВДУ написал , без загибов . Сколько должны , я не знаю , а сколько платят я написал ! Учитель-методист.
В провинции в прошлом году платили 100грн/ч. Дочка готовилась к ЗНО. Результаты адекватные. Поступила на бюджет в киевский универ из ТОП-10.
Для сравнения в том же году в той же провинции профессиональным грузчикам платили те же 100 грн/ч. Не одобряю. Но факт. Такое оно. "Звериное лицо капитализма" (с)
Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.
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Tolevas написав:Рынка это лицо стихийного. При нормальном капитализме человек интеллектуального труда получает значительно больше простого рабочего. При социализме наоборот. Но репетиторство - это левая тема, чистый рынок, определяющий цену.
Как и цену вольно-наемных грузчиков. Увы, таковы реалии.
Перетащили же первый раз суда по суше , можно было и второй раз так же перевести. Блин, бедные ребята , на" киче" парятся .
Думаю есть там скрытые мотивы. Писал вчера, но ДС "зверствует".
Нічого таємного там немає.Ну раз до цього плавали,то вирішили,що все буде добре. Я тут відео кидав - версія нашої прокуратури. Там весь шлях наших катерів від Одеси до інцидента.І всі - з переговорами з москалями.Тобто,випливали з Одеси,спитались у москалів,пропливли декілька десятків миль,підтвердились у москалів.