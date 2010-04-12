freeze написав:На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа
Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .
Вам сперму прислать? Вы не в курсе, что если написать не "пипец", а оригинал, модераторы сразу забанят? Вам больше понравилось бы, если бы я быдлил, как некоторые тут? Или узнал бы, где вы живете, приехал бы и морду набил?
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году. Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.
Первая фраза у Вас очень правильная. Но зачем обсуждать бред "экспертов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.