freeze написав:

Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году.

Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.