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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7096709770987099 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Нед 09 гру, 2018 22:37 freeze написав: На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа

Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .



*Відправлено з Чату Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації . Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1965 З нами з: 06.01.17 Подякував: 713 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 22:40 Перес де Куэльяр написав: але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали.

Торгові суда ходитимуть.Військові поки що,мабуть,ні. Торгові суда ходитимуть.Військові поки що,мабуть,ні. tea Заблокований Повідомлень: 16191 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2100 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 гру, 2018 23:45 freeze написав: tea



Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году.

Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ. Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.

Первая фраза у Вас очень правильная. Но зачем обсуждать бред "экспертов? Первая фраза у Вас очень правильная. Но зачем обсуждать бред "экспертов?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3426 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль 2 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 00:05 Перес де Куэльяр написав: freeze написав: На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа

Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .



*Відправлено з Чату Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .



Всё не так.

Как это точно охарактеризовал полковник военной разведки А.Девятов, Россия попала в стратегическую ловушку - оперативно победила, а стратегически проиграла и вляпалась в г. ещё глубже.

Теперь нам никуда ходить больше не надо. Мы своё дело сделали. Теперь нам можно просто наблюдать, как запад будет рвать рашку за наглое попрание норм международного судоходства. А это очень тяжкое международное преступление.

Вы и вправду думаете, что две 30-мм пушки и пердящий буксир могли повысить боеспособность наших сил в акватории Азовского моря?

Я вас умоляю.

По секрету, с весны следующего года в Бердянске начнет действовать фактически американская военная база с мощной противокарабельной и противовоздушной системой, покрывающей современным ракетным оружием акваторию Азовского моря как бык овцу.



Всё не так.Как это точно охарактеризовал полковник военной разведки А.Девятов, Россия попала в стратегическую ловушку - оперативно победила, а стратегически проиграла и вляпалась в г. ещё глубже.Теперь нам никуда ходить больше не надо. Мы своё дело сделали. Теперь нам можно просто наблюдать, как запад будет рвать рашку за наглое попрание норм международного судоходства. А это очень тяжкое международное преступление.Вы и вправду думаете, что две 30-мм пушки и пердящий буксир могли повысить боеспособность наших сил в акватории Азовского моря?Я вас умоляю.По секрету, с весны следующего года в Бердянске начнет действовать фактически американская военная база с мощной противокарабельной и противовоздушной системой, покрывающей современным ракетным оружием акваторию Азовского моря как бык овцу. Libo 2

Повідомлень: 6702 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 00:21 Libo написав: Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.

Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.

Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.Храм - этона пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.

Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна.

Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .



что бы было по теме занес сегодня вечером 3000 грн на трехмесячное депо под 16% грязными у меня кредиты в гривне Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна.Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .занес сегодня вечером 3000 грн на трехмесячное депо под 16% грязнымиу меня кредиты в гривне свинорыл yama Повідомлень: 416 З нами з: 12.08.17 Подякував: 889 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 00:42 Долярчик написав: дарий написав: Долярчик написав: .. а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?

(дивитись з 2хв 12сек.) .. а можна трошечки тему змінити і запитати: а у ваших містах теж є/чи скоро будуть такі підземні смітники?(дивитись з 2хв 12сек.)



Надеюсь, у Баксика пару-тройку десятков оных для продолжения Счастья в лич. жизни таки завалялось.!



А с такими мусорниками (тем паче во Львове...) Офигенный прикол! Надеюсь, у Баксика пару-тройку десятков оных для продолжения Счастья в лич. жизни таки завалялось.!А с такими мусорниками (тем паче во Львове...) Офигенный прикол!

... не зупиняюсь на досягнутому!

...... далі буде ще цікавішше!!!

https://youtu.be/4Zw0EOg0tX4 ... не зупиняюсь на досягнутому!...... далі буде ще цікавішше!!! задовбали своїм авалоном

Знаю випадок тато моєї колеги по роботі працював там на будівництві напів чи взагалі не офіційно, через несправність машини з негашеним вапном сталася аварія , не гашене вапно ( известь) бідному працівнику попекло обличчя і очі , він втратив зір більше ніж на 70% операція на очі яка відновила йому зір до 30% кошутвала понад 40 000 грн + ліки ( станом на кінець 2016 року), скільки з цієї суми дав Авалон ? вгадайте ? щось до 3000 грн . Вгадайте куди подалась його дочка ? Вірно на заробітки в Польщу, щоб відбити гроші на операцію і тому що сімя втратили "годувальника" ... і отримала інваліда ... Ось така у Авалона соціальна відальність. задовбали своїм авалономЗнаю випадок тато моєї колеги по роботі працював там на будівництві напів чи взагалі не офіційно, через несправність машини з негашеним вапном сталася аварія , не гашене вапно ( известь) бідному працівнику попекло обличчя і очі , він втратив зір більше ніж на 70% операція на очі яка відновила йому зір до 30% кошутвала понад 40 000 грн + ліки ( станом на кінець 2016 року), скільки з цієї суми дав Авалон ? вгадайте ? щось до 3000 грн . Вгадайте куди подалась його дочка ? Вірно на заробітки в Польщу, щоб відбити гроші на операцію і тому що сімя втратили "годувальника" ... і отримала інваліда ... Ось така у Авалона соціальна відальність. свинорыл yama Повідомлень: 416 З нами з: 12.08.17 Подякував: 889 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7096709770987099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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