freeze написав:На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа
Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .
Какая-то в последнее время нагнетается суицидальная тематика, видимо в неминуемом приближении выборов, нас захватят, ждем только когда в 2019 или в 2020 году. Хотя в ваших цитатах уже море позитива, оказывается похода на Киев не будет, и даже на Мариуполь. Главная цель - город Таврийск. Это и не экспертам давно было понятно, осталось теперь от ожидания неминуемого захвата Таврийска, что-то реальное предпринять для противодействия этому. Тем более по вашим экспертам, есть еще два года времени, за это время там можно линию Маннергейма сделать, хотя на сегодня в этом плане в этом районе не видно никакой активности, кроме нагнетания в СМИ.
Первая фраза у Вас очень правильная. Но зачем обсуждать бред "экспертов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:На данном этапе в несколько месяцев нельзя еще раз пытаться пройти через пролив - потому что любое развитие событий будет в этом случае проигрышным для Украины. Вариант первый - катера просто пропустят, дальше пойдут комментарии от путина, вот видите, я же говорил, что когда никто не нарушает законодательство, то все проходят пролив вообще без проблем, никакой блокады нет и не было, а в Лефортово сидят просто нарушители нашей границы, потому что те кто идут по правилам, идут без проблем. Вариа
Це все вірно, що ближчого часу ніхто не буде ризикувати, але якщо перестануть ходити судна під українським прапором в протоці, це визнати що протоку РФ віджали. «Зло» на G20 відчув відношення до себе за цей інцедент з українськими військовими катерами, фактично захопленими і обстріляними в нейтральних водах. Спочатку лоцман Рф провів до протоки, а потім повідомили що порушили кордон, та загородили баржою міст, тут потрапили катери в пастку, при зворотньому відході обстріл і захоплення фсб Провокація Рф ? Авжеж. Коли Рф все отримає (санкції , погрози Пальцем) фрегати НАТО в Чорному морі , тоді можливо знову буде спроба пройти, спочатку якоїсь «калоші», подивитись на реакцію москалів. Все рівно треба ходити, або визнати імпотентність України в цій ситуації .
Всё не так. Как это точно охарактеризовал полковник военной разведки А.Девятов, Россия попала в стратегическую ловушку - оперативно победила, а стратегически проиграла и вляпалась в г. ещё глубже. Теперь нам никуда ходить больше не надо. Мы своё дело сделали. Теперь нам можно просто наблюдать, как запад будет рвать рашку за наглое попрание норм международного судоходства. А это очень тяжкое международное преступление. Вы и вправду думаете, что две 30-мм пушки и пердящий буксир могли повысить боеспособность наших сил в акватории Азовского моря? Я вас умоляю. По секрету, с весны следующего года в Бердянске начнет действовать фактически американская военная база с мощной противокарабельной и противовоздушной системой, покрывающей современным ракетным оружием акваторию Азовского моря как бык овцу.
Libo написав:Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме. Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.
Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна. Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .
что бы было по теме занес сегодня вечером 3000 грн на трехмесячное депо под 16% грязными у меня кредиты в гривне
задовбали своїм авалоном Знаю випадок тато моєї колеги по роботі працював там на будівництві напів чи взагалі не офіційно, через несправність машини з негашеним вапном сталася аварія , не гашене вапно ( известь) бідному працівнику попекло обличчя і очі , він втратив зір більше ніж на 70% операція на очі яка відновила йому зір до 30% кошутвала понад 40 000 грн + ліки ( станом на кінець 2016 року), скільки з цієї суми дав Авалон ? вгадайте ? щось до 3000 грн . Вгадайте куди подалась його дочка ? Вірно на заробітки в Польщу, щоб відбити гроші на операцію і тому що сімя втратили "годувальника" ... і отримала інваліда ... Ось така у Авалона соціальна відальність.
Libo написав:Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме. Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.
Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна. Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .
Не надо приписывать Петру Алексеевичу слишком много. Он только в обеспечении исполнения решения. Какого? Это длинная история. Поэтому тезисно. Что такое религия? - Это система взглядов на мир. Мировозрение. Какова роль религиии? - Колоссальная. Государства хоть и обьявляют себя светскими, но в фундаменте их этики и морали обязательно лежат религиозные принципы. Даже Моральный кодекс строителя коммунизма - безбожника состоял из заповедей. Даже ты, богохуль, не задумываясь над этим, придерживаешься норм религиозной этики и морали. Много религий это хорошо или плохо? - В эпоху глобализации это плохо. Почему? - Целью глобализации является создание нового мирового порядка с единым правительством. Значит и мировозрение тоже должно быть единым ... Смотрим выше, что такое мировозрение... Кто должен это единое мировозрение обеспечивать? - Конечно же Ватикан и Папа Римский, как самый авторитетный религиозный деятель планеты. За идеологическое обеспечение нового мирового порядка отвечает лично Папа Римский. Каким образом? - (1) Путем восстановления единства христианства; (2) путем кооптирования других религий.
По пункту 2. Ватикан в общении с иудаизмом и исламом признал ЕДИНСТВО БОГА. Мы верим и служим одному Богу. Мы дети одного Отца. Мы просто отличаемся в мелочах. Мы можем договориться о наших некоторых разных взглядах. Пару лет назад авторитетный иудей Шимон Перес встретился с Папой и предложил ему создать ООН религий и возглавить её как самому авторитетному религиозному деятелю. Это уже прообраз единой религии.
По пункту 1. Восстановлению единства христианства мешает РПЦ, претендующая на роль лидера обособленного православного мира. В 1965 г. Константинопольский патриарх и Папа помирились и назвали себя братьями. У христиан есть только один старший брат. Это Папа. Значит раз снова мы братья, то значит Папа наш старший брат тоже. Московские попы в ярости. Не пущать! Не согласна РПЦ с поступью истории? Тогда будем её колоть. Превратим вашу РПЦ в маргинальную секту. Но сначала надо отрезать от вас самую здоровую и красивую часть - УПЦ. Вот это сейчас и происходит. Мы возвращаемся в цивилизацию и истинное христианство. Боже, помоги нам на этом пути!
М-да... Прочитал 23 стр. ни о чём. Так это ещё модераторы, не знаю сколько, удалили. Половина - геополитические фантазии Чая, потом религиозные домыслы Libo. Интересно, буддизм и индуизм тоже вольются в лоно Папы Римского? А лоно не лопнет? Читал, честно говоря, только ради обещанного поста vovan_prm. К сожалению, его удалили, как я понял. Похоже, был ещё интересный пост zzzzzz. Тоже удалён. Мужики, если у Вас посты сохранились и не лень будет, скиньте, пожалуйста, в личку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.