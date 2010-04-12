Додано: Пон 10 гру, 2018 01:40

yama написав: Libo написав: Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.

Храм - это изначальная точка на пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.

Только слово Божие и вера, которую вы можете обрести в храме.Храм - этона пути единенения нации, формирования её целей, достижения гармонии и счастья в обществе.

Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна.

Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .



Вспомните историю как Владимир Великий ( ясное солнышко) силой и с кровью насаждал христианство взамен нашей устоявшейся веками религии ? Вы знаете легенду почему именно христианство было выбрано Владимиром из всех версий которые принесли ему "разведчики\послы доброй воли " ? потому что в христианстве можно пить вино, а от этой привычки отучить народ сложней чем от Перуна.Так вот я за светское общество . И Петр Алексеевич что то взял на себя слишком высокую роль нового Владимира Ясное Солнышко " не по рылу каравай" .

(1) Путем восстановления единства христианства; (2) путем кооптирования других религий.

Не надо приписывать Петру Алексеевичу слишком много. Он только в обеспечении исполнения решения.Какого?Это длинная история. Поэтому тезисно.Что такое религия? - Это система взглядов на мир. Мировозрение.Какова роль религиии? - Колоссальная. Государства хоть и обьявляют себя светскими, но в фундаменте их этики и морали обязательно лежат религиозные принципы. Даже Моральный кодекс строителя коммунизма - безбожника состоял из заповедей. Даже ты, богохуль, не задумываясь над этим, придерживаешься норм религиозной этики и морали.Много религий это хорошо или плохо? - В эпоху глобализации это плохо.Почему? - Целью глобализации является создание нового мирового порядка с единым правительством. Значит и мировозрение тоже должно быть единым ... Смотрим выше, что такое мировозрение...Кто должен это единое мировозрение обеспечивать? - Конечно же Ватикан и Папа Римский, как самый авторитетный религиозный деятель планеты. За идеологическое обеспечение нового мирового порядка отвечает лично Папа Римский.Каким образом? -Ватикан в общении с иудаизмом и исламом признал ЕДИНСТВО БОГА. Мы верим и служим одному Богу. Мы дети одного Отца. Мы просто отличаемся в мелочах. Мы можем договориться о наших некоторых разных взглядах.Пару лет назад авторитетный иудей Шимон Перес встретился с Папой и предложил ему создать ООН религий и возглавить её как самому авторитетному религиозному деятелю.Это уже прообраз единой религии.Восстановлению единства христианства мешает РПЦ, претендующая на роль лидера обособленного православного мира.В 1965 г. Константинопольский патриарх и Папа помирились и назвали себя братьями. У христиан есть только один старший брат. Это Папа. Значит раз снова мы братья, то значит Папа наш старший брат тоже. Московские попы в ярости. Не пущать! Не согласна РПЦ с поступью истории? Тогда будем её колоть. Превратим вашу РПЦ в маргинальную секту. Но сначала надо отрезать от вас самую здоровую и красивую часть - УПЦ. Вот это сейчас и происходит.Мы возвращаемся в цивилизацию и истинное христианство.Боже, помоги нам на этом пути!