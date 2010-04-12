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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Vadim V
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Додано: Пон 10 гру, 2018 09:00
ЛАД написав:
М-да...
потом религиозные домыслы Libo
. Интересно, буддизм и индуизм тоже вольются в лоно Папы Римского? А лоно не лопнет?
Ошибаетесь на счет домыслов. Активный пропагандос экуменизма.
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tumos
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