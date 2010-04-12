У вас кредиты дешевле депозита ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:56
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:00
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:04
И тем не менее это обязанность работодателя по закону оформить официально или отказать в оформлении и приёме на работу.
п.с. претендент на рабочее место не может принудить работодателя работать у него без офоформления , работодатели- могут и очень часто этим пользуются....
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:17
Vadim V
... я Вас прошу.... - Ви бачили десь зараз "чесність"?
.... світ,давно жорстокий і чим далі, тим жорстокішше!
- нічого особистого.... - так, констатую факти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:57
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки
заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.
Дата: 10 декабря 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,02/28,06 UAH/USD
€ – 31,89/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,420 UAH/RUB
US
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:03
На это неделе состоятся заседания центробанков на которых будут обсуждаться вопросы изменения учетных ставок.
13 декабря - НБУ
14 декабря - ЦБ рф
19 декабря - ФРС США
Так же на следующей неделе 18 декабря состоится заседание совета директоров МВФ по Украине
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:06
Привет из Днепра-2
Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,77/27,82 UAH/USD.
US
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:16
нет конечно просто кредит это рассрочка равными платежами от монобанка, а учитывая что рассрочка без проблем платиться без процентов с кредитных денег в грейс период, то можно раз в два месяца гасить
свинорыл
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:20
В пятницу 3 банка получили кредиты рефинансирования от НБУ в сумме 5 млрд.грн на 14 дней по ставке 20%
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:21
11 Декабря Парламент Британии голосует по сделке Брекзит, если
провалит фунт уйдет в пике
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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