Додано: Пон 10 гру, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.



Дата: 10 декабря 2018 г. на 09.45



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,02/28,06 UAH/USD

€ – 31,89/32,00 UAH/EUR

RUB – 0,418/0,420 UAH/RUB



US

