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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7098709971007101

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:24

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25

Украина рекордно импортировала пальмового масла

В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы. Как известно, некоторые производители с целью удешевления производства продуктов питания используют пальмовое масло вместо животных жиров.
Также сообщалось, что Украина оказалась на втором месте, после Новой Зеландии, по объемам поставки сливочного масла в страны Европейского Союза.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:26

Привет из Днепра-3

Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.

Дата: 10 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.24

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/28,05 UAH/USD
EUR 31,70/32,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.

US
дядя Caша
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