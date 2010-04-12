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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:24
7км 27,97-28,02
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:25
Украина рекордно импортировала пальмового масла
В январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 205 тысяч тонн пальмового масла, что является новым рекордным показателем. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы. Как известно, некоторые производители с целью удешевления производства продуктов питания используют пальмовое масло вместо животных жиров.
Также сообщалось, что Украина оказалась на втором месте, после Новой Зеландии, по объемам поставки сливочного масла в страны Европейского Союза.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:26
Привет из Днепра-3
Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.
Дата: 10 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,05 UAH/USD
EUR 31,70/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.
US
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