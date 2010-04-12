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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7099710071017102>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:24

7км 27,97-28,02
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:26

Привет из Днепра-3

Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.

Дата: 10 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.24

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/28,05 UAH/USD
EUR 31,70/32,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:41

Привет из Днепра-4

Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.

Дата: 10 декабря 2018 г. на 10.56
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,95/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:49

  zzzzzz написав:В пятницу 3 банка получили кредиты рефинансирования от НБУ в сумме 5 млрд.грн на 14 дней по ставке 20%

Одновременно был погашен рефинанс на 2 млрд.
Остальные банки разместили на депосертификатах овернайт более 18 млрд., что очень много даже по меркам пятницы.
И чтобы не совсем уж офтопить, НБУ в пятницу "по зернышку" наклевал порядка 50 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:56

Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов
https://news.finance.ua/ru/news/-/44012 ... -mlrd-doll
Банкет продолжается :-)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:05

  prodigy написав:11 Декабря Парламент Британии голосует по сделке Брекзит, если
провалит фунт уйдет в пике :roll:

Повышенная волатильность неизбежна при любом исходе.
Лучше закрыть все позиции накануне.
Любители острых ощущений, конечно, могут попытаться "поймать удачу за хвост", но такие игры могут считаться оправданными только с ордерами ранее переведенными в безубыток.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15

Привет из Днепра-5

Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:20

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:В пятницу 3 банка получили кредиты рефинансирования от НБУ в сумме 5 млрд.грн на 14 дней по ставке 20%

Одновременно был погашен рефинанс на 2 млрд.
Остальные банки разместили на депосертификатах овернайт более 18 млрд., что очень много даже по меркам пятницы.
И чтобы не совсем уж офтопить, НБУ в пятницу "по зернышку" наклевал порядка 50 млн.
Доброго ранку панове. Цікаво, в "колоскі залишились зернятка", чи знову треба відростити, не переклював НБУ?.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:32

  vovan_prm написав:
  prodigy написав:11 Декабря Парламент Британии голосует по сделке Брекзит, если
провалит фунт уйдет в пике :roll:

Повышенная волатильность неизбежна при любом исходе.
Лучше закрыть все позиции накануне.
Любители острых ощущений, конечно, могут попытаться "поймать удачу за хвост", но такие игры могут считаться оправданными только с ордерами ранее переведенными в безубыток.

Сдать фунты и грн на депо?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:55

Привет из Днепра-6

К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD) недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.

Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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