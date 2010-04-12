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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:24
7км 27,97-28,02
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:26
Привет из Днепра-3
Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.
Дата: 10 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.24
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,05 UAH/USD
EUR 31,70/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
US
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:41
Привет из Днепра-4
Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.
Дата: 10 декабря 2018 г. на 10.56
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,95/28,00 UAH/USD
€ 31,80/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.
US
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:49
Одновременно был погашен рефинанс на 2 млрд.
Остальные банки разместили на депосертификатах овернайт более 18 млрд., что очень много даже по меркам пятницы.
И чтобы не совсем уж офтопить, НБУ в пятницу "по зернышку" наклевал порядка 50 млн.
Додано: Пон 10 гру, 2018 10:56
Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов
https://news.finance.ua/ru/news/-/44012 ... -mlrd-doll
Банкет продолжается
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:05
Повышенная волатильность неизбежна при любом исходе.
Лучше закрыть все позиции накануне.
Любители острых ощущений, конечно, могут попытаться "поймать удачу за хвост", но такие игры могут считаться оправданными только с ордерами ранее переведенными в безубыток.
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:15
Привет из Днепра-5
Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.
US
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:20
Доброго ранку панове. Цікаво, в "колоскі залишились зернятка", чи знову треба відростити, не переклював НБУ?.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:32
Сдать фунты и грн на депо?
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:55
Привет из Днепра-6
К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD) недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.
Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
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