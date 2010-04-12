Додано: Пон 10 гру, 2018 13:07

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

заметного «сжатия» гривневой ликвидности. На это указало резкое снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.03, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,77/27,82 UAH/USD.



Около 10.21 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам пятничного закрытия (27,77/27,80 UAH/USD) под давлением преобладавших на моменте оферов СКВ.



Появление на межбанке системных игроков и регулятора, выкупавшего долларовые излишки с платформы matching по 27,80 UAH/USD, выровняло тамошние спрос и предложение в равновесие, дав возможность безналичной паре доллар-гривня сузить спред по состоянию на 10.39 Киева к отметке 27,785/27,810 UAH/USD, сопровождаясь «ситуативным» балансом спроса и предложения.



Около 11.13 валютный межбанк констатировал консолидацию цен безналичного «американца» на отметке 27,78/27,81 UAH/USD. На моменте поддерживаемое регулятором равновесие покупок и продаж.



К 11.44 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,765/27,785 UAH/USD), недвусмысленно указывая, что регулятор покинул межбанк, унося с собой довольно скромную (до $20,0 млн.) партию выкупленной валюты.



Утреннее снижение курса доллара на межбанке, остановленное «анонимными» покупками НБУ, сопровождался признаками заметного «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которые указало повышение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.

Эта динамика пребывает в гармонии с изрядным снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.19 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 27,765/27,785 UAH/USD, поддерживаемые появившимися там покупателями, дождавшимися локальных минимумов долларовых цен.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.



По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке налились к локальному дну 27,74/27,76 UAH/USD в сопровождении появившихся объемных продаж в условиях затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 декабря с уровней: доллар – 27,75/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, прибавив 5,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 07 декабря по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 декабря по обеим позициям прибавил по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1400, поднявшись до $1,1420 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1432 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 10 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,97/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 4,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.), евро – 31,85/32,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 декабря спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 10 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,88-90/27,95-98 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 31,89/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,420 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,70/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/27,98 UAH/USD, розница – 27,88/28,03 UAH/USD; Запорожье – 27,95/28,00 UAH/USD; евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.



На понедельничных торгах валютного межбанка сохранился «медвежий» тренд в секторе безналичного доллара, который заставил уже в дебюте торгов появиться на межбанке регулятор с гривневой интервенцией с платформы Matching. НБУ выкупал долларовые излишки в более скромных, чем в пятницу объемах по 27,80 UAH/USD, признавая заметное снижение агрессивности предложения доллара со стороны игроков, испытывавших нужду в гривне.



Полагаю, сохранению присутствия на межбанке «зеленых медведей» способствовало заметное «сжатие» гривневой ликвидности, о чем поведало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Кроме того, судя по всему, на рынке сохраняется избыточная долларовая ликвидность, накопленная еще в начале III декады ноября из-за введения военного положения. Это произошло в ущерб запасам нацвалюты на текущие нужды, что, в конечном счете, «вылилось» в затянувшийся с 30 ноября откат безналичного «американца», который, судя по динамике объема выкупа НБУ «лишнего» доллара и хроникам средневзвешенного курса безналичного «американца», медленно, но неуклонно замедляется.



Наличный рынок, пребывая на торгах 10 декабря в боковом тренде, по-прежнему ждет завершения «медвежьей» эпопеи у своего «безналичного» родственника.



Судя по всему, нам тоже придется набраться терпения и наконец-то дождаться «дна» текущей коррекции безналичного «американца». Предположительно, в районе отметки 27,70 UAH/USD.



US