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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:27
Искатель написав:
.....
И чтобы два раза не писать. Тут спрашивали, входят ли суммы на счетах Минфина в ЗВР.
Подтверждаю: да, входят.
Спасибо! А нет ссылки на официальный документ?juristkostya
Вы в пятницу писали (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4520068#p4520068
) о снижении цен на тендерах.
Не подскажете, с чем это связано - с усилением контроля, ростом честности, чем-то ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:34
freeze написав:
Насколько помню, транш обычно приходит на третий день после одобрения. Заседание МВФ по Украине - 18-го, значит по идее должно быть у нас в закромах 21-го.
Я розумію Вашу логіку, але в мене є сумніви, що рада директорів погодить надати транш до НР, можливо знову оцінять позитивні зрушення , потіліпають «морквиною», та нове завдання. Якщо навіть кошти надійдуть, то на мою думку, це не вплине на курс доляра.То може хто чекає обвал до НР, я ні, після - так .*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 10 гру, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 14:52
lejko_vit написав: vovan_prm написав: prodigy написав:
11 Декабря Парламент Британии голосует по сделке Брекзит, если
провалит фунт уйдет в пике
Повышенная волатильность неизбежна при любом исходе.
Лучше закрыть все позиции накануне.
Любители острых ощущений, конечно, могут попытаться "поймать удачу за хвост", но такие игры могут считаться оправданными только с ордерами ранее переведенными в безубыток.
Сдать фунты и грн на депо?
дороже 35,0 с трудом нейдешь
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:07
prodigy Вы играете с наличным фунтом? Я правильно понял?
Только не юля
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