Додано: Пон 10 гру, 2018 16:03

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 5,54 коп., на торгах понедельника повысился на 4,74 коп., оказавшись на уровне 27,7768 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке растянула спред до 27,77/27,82 UAH/USD на слухах о раннем появлении регулятора с выкупом лишнего доллара. К 10.20 НБУ на рынке не появился, дав повод ценам опуститься к 27,77/27,80, однако, уже с 10.28 регулятор инициировал покупки «американца» с платформы Matching по 27,80 UAH/USD, остановив снижение доллара на отметке 27,785/27,810 UAH/USD.

В пределах этой цифры, не выходя за рамки диапазона 27,780-785/27,810 UAH/USD, пара доллар-гривня торговалась в состоянии равновесия спроса и предложения, поддерживаемого небольшими порциями покупок СКВ регулятором и остальными игроками, до 11.39 Киева. В этот час НБУ оставил рынок, который тотчас возобновил коррекцию «американца». Вначале к 27,765/27,785, а к 13.00, на фоне покинувших межбанк покупателей, ушедших на обеденный перерыв, пара доллар-гривня оставшимися на межбанке продавцами была понижена до 27,74/27,76 UAH/USD.



Отсутствие покупателей сохранило нисходящий тренд СКВ, оказавшейся около 14.30 на отметке 27,730/27,745 UAH/USD.



Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня в сопровождении символической ликвидности сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,725/27,740 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 10 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7768 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,03% с 28,0672 UAH/USD до 27,7768 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 декабря, замедлив, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки продолжали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний. О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердил рост цен на гривню overnight межбанковского кредитного рынка.



В-третьих, на рынке отсутствовали импортеры, у которых, как известно, пик покупок СКВ наблюдается на излете месяца.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к понедельнику падает приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.



Во-вторых, время активных покупок импортерами валюты еще не наступило.



В-третьих, на рынке наблюдался общий дефицит покупателей доллара, а объем скупки «лишней» СКВ регулятором с платформы Matching оказался заметно ниже, чем на предыдущей сессии.



В-четвертых, не будем забывать, что дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).



Дата: 10 декабря 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,93-95/28,00 UAH/USD (с утра – 27,97/28,05 UAH/USD, к полудню - 27,95-97/28,02-03 UAH/USD)

€ – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,05 UAH/EUR, к полудню - 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца», заставившего регулятор появиться на межбанке .



Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать симметричное сжатие спреда.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский «принос», заставив наших дилеров-«неформалов» снижать действующие цены. Судя по всему, снижение оказалось недостаточным, поскольку по итогам дня на рынке города сформировалось преобладание клиентских оферов валюты.



Этот перекос в комплекте с «синдромом понедельника» понизили уровень ликвидности в оптовом сегменте наличного рынка Днепра до «посредственного» уровня – обороты, заслужив оценку «три» понизили показатели предыдущей сессии.



Кроме вышеприведенных причин регресса ликвидности, дилеры-неформалы часть ответственности за неважные обороты возложили на неважную погоду – в городе день напролет моросит холодный дождь.



Дата: 10 декабря 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,85-88/27,97-98 UAH/USD (с утра 27,95/28,85 UAH/USD, к полудню 27,88-90/27,95-98 UAH/USD)

€ 31,70/32,00 UAH/EUR (с утра 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,70/32,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне предельно низкой по-понедельничному ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался осторожный нисходящий тренд в котировках доллара на откате курса СКВ на межбанке. При этом киевские дилеры не форсировали снижение, небезосновательно опасаясь потерять клиентский «принос».



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,88-90/27,95-98 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты низкие.



После обеда на киевском рынке цены сохранив нисходящий тренд в более значимых бидах, оставив менее значимые офера в приподнятом состоянии. По всей видимости, киевские «неформалы» рассчитывали «взять свое» более широким спредом.



Эти надежды не очень оправдались – по итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты на столичном рынке не улучшили показатели предыдущей сессии, оставшись на «посредственном» уровне, заслужив «тройку», как и в пятницу.



Дата: 10 декабря 2018 г. 16.25



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,95/28,00 UAH/USD (с утра - 27,95/28,00 UAH/USD, к полудню – 27,95/28,00 UAH/USD)

€ – 31,80/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,80/31,95 UAH/EUR, к полудню – 31,80/31,95 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,419 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» мелкооптовыми (до $10,0 тыс.) партиями валюты.



До полудня настроение на местном рынке не менялось, как, впрочем, и действующие цены: доминирование мелкооптового «приноса».



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» в объемах до $10,0 тыс., на фоне стабильности цен открытия: 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,80/31,95 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



После обеда на рынке города произошли радикальные перемены: мелкооптовые клиентские офера валюты сменилось оптовым спросом на фоне практически полного отсутствия «приноса».

Это перекосило местный рынок в сторону спроса, и этот дисбаланс не позволил вырасти оборотам – ликвидность, заслужив от валютчиков Запорожья «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 10 декабря 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,01/28,04 UAH/USD (с утра - 28,02/28,06 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,05 UAH/USD)

€ – 31,90/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,89/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,88/31,98 UAH/EUR)

RUB 0,418/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,420 UAH/RUB)



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