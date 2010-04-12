Senkiv написав:Які думки по фунту??? Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила. Фунт впав.
Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт. Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона. Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта.
Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже
Розквіту Британської імперії не дочекаємось?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Сибарит написав:Які думки по фунту??? Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила. Фунт впав.
Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт. Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона. Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта.
Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже
Розквіту Британської імперії не дочекаємось?[/quote]Думаю прошли те времена , хоть бы ещё кусочки не откололись
Десь Сом пропав. Мабуть спілкується на гілці КРЖН з Провидцем. Каже йому - А навіщо ти,Оксана,купила біткоїн по 13 тис. П.С.Писав сьогодні,що у Вас тут зареєструвались тато і жінка.ДС потер. У Вас нік - zzzzzz У тата нік - ZZZZZZ У жінки нік - zzzxxx