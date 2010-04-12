Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7103710471057106> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Пон 10 гру, 2018 18:01 Сибарит написав: Senkiv написав: Які думки по фунту???

Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.

Фунт впав. Які думки по фунту???Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.Фунт впав.

Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.

Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.

Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже Den Повідомлень: 325 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 18:10 Den написав: Сибарит написав: Senkiv написав: Які думки по фунту???

Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.

Фунт впав. Які думки по фунту???Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.Фунт впав.

Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.

Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.

Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже

Розквіту Британської імперії не дочекаємось? Розквіту Британської імперії не дочекаємось? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26794 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 18:15 Квесторе_поверніться написав: Den написав: Сибарит написав: Які думки по фунту???

Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.

Фунт впав. Які думки по фунту???Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.Фунт впав.

Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.

Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.

Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта. Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже

Розквіту Британської імперії не дочекаємось?[/quote]Думаю прошли те времена , хоть бы ещё кусочки не откололись Розквіту Британської імперії не дочекаємось?[/quote]Думаю прошли те времена , хоть бы ещё кусочки не откололись Den Повідомлень: 325 З нами з: 18.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 19:07 tea написав: zzzzzz написав: 03-07

Покупка - 272

Продажа - 0 03-07Покупка - 272Продажа - 0

Як казав колись Лобановський - цифри на табло.

Більш детально ввечері розповість Сомік. Як казав колись Лобановський - цифри на табло.Більш детально ввечері розповість Сомік.



Уши Минфина торчат очень явно Уши Минфина торчат очень явно Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29540 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2900 раз. Подякували: 4792 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 20:09 tea написав: Перес де Куэльяр написав: Спостерігаю ЧР Києва, то знизились, то знову трохи додали. Денні хвилі коливань залежать від ситуації на ринку. 28 ніяк не відпускає, а то вже дехто мріє про 27.50, Спостерігаю ЧР Києва, то знизились, то знову трохи додали. Денні хвилі коливань залежать від ситуації на ринку. 28 ніяк не відпускає, а то вже дехто мріє про 27.50, Мій чорний друже - 27.50 на міжбанку через 5-7 днів більш,ніж реально.

І готівка в районі 17-21 числа буде найнижча в грудні. Мій чорний друже - 27.50 на міжбанку через 5-7 днів більш,ніж реально.І готівка в районі 17-21 числа буде найнижча в грудні. 27,50 можливо лише торкнемося, але не перетнемо. Транш вже врахований в ціну - буду потроху відкупляти здане по 28,625 в позаминулу середу. 27,50 можливо лише торкнемося, але не перетнемо. Транш вже врахований в ціну - буду потроху відкупляти здане по 28,625 в позаминулу середу. asti Повідомлень: 364 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 20:25 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 5,54 коп., на торгах понедельника повысился на 4,74 коп., оказавшись на уровне 27,7768 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 4,33 коп., составил 27,7828 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 10 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ растянула спред до 27,77/27,82 UAH/USD на слухах о раннем появлении регулятора с выкупом лишнего доллара. К 10.20 НБУ на рынке не появился, дав повод ценам опуститься к 27,77/27,80, однако, уже с 10.28 регулятор инициировал покупки «американца» с платформы Matching по 27,80 UAH/USD, остановив снижение доллара на отметке 27,785/27,810 UAH/USD.

В пределах этой цифры, не выходя за рамки диапазона 27,780-785/27,810 UAH/USD, пара доллар-гривня торговалась в состоянии равновесия спроса и предложения, поддерживаемого небольшими порциями покупок СКВ регулятором и остальными игроками, до 11.39 Киева. В этот час НБУ оставил рынок, унося с собой до $20,0 млн. приобретенной СКВ, который тотчас возобновил коррекцию «американца». Вначале к 27,765/27,785, а к 13.00, на фоне покинувших межбанк покупателей, ушедших на обеденный перерыв, пара доллар-гривня оставшимися на МЕЖБАНКЕ продавцами была понижена до 27,74/27,76 UAH/USD.



Отсутствие покупателей сохранило нисходящий тренд СКВ, оказавшейся около 14.30 на отметке 27,730/27,745 UAH/USD.



Сбалансированная торговля безналичной парой доллар-гривня в сопровождении символической ликвидности сохраняла эти цены действующими на пустеющем рынке до самого завершения сессии.



В районе отметки 27,725/27,740 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 10 декабря, констатировав минимальное снижение к закрытию торгов.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7768 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,03% с 28,0672 UAH/USD до 27,7768 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.13 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 декабря, замедлив, но все-таки сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, поскольку Казначейство прекратило компенсацию НДС еще на прошлой неделе, бизнес и банки продолжали испытывать трудности с гривней, выходя на межбанк с предложениями СКВ ради дефицитной нацвалюты. Ситуация на рынке гривневого ресурса обострялась близостью финиша года, когда растут «хозяйственные» расходы компаний. О проблемах с гривневой ликвидностью дали понять упавшие с уровня 51 133,3 млн. грн. к отметке 45 345,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердил рост цен на гривню overnight межбанковского кредитного рынка.



В-третьих, на рынке отсутствовали импортеры, у которых, как известно, пик покупок СКВ наблюдается на излете месяца.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 10 декабря понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к понедельнику падает приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.



Во-вторых, время активных покупок импортерами валюты еще не наступило.



В-третьих, на рынке наблюдался общий дефицит покупателей доллара, а объем скупки «лишней» СКВ регулятором с платформы Matching оказался заметно ниже, чем на предыдущей сессии.



В-четвертых, не будем забывать, что дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью («синдром понедельника»).



Мы ранее неоднократно подчеркивали, что наличный рынок, ранее «переболевший» «детским» недугом перекупленности доллара, нынче пребывает в боковом тренде, терпеливо дожидаясь остановки затянувшейся с 30 ноября коррекции безналичного «американца». При этом, судя по всему, досужую публику и потенциальных клиентов наличного рынка по сути перестали заботить «односторонние» «зеленые» торги на валютном межбанке.

Поскольку боковой тренд в классическом «исполнении» подразумевает относительную курсовую стабильность, котировки наличного доллара в течение понедельника ограничились несущественным откатом. Исключение составило лишь Запорожье, где после обеда местные клиенты «вдруг» решили «пристроить» избыточную гривневую ликвидность, начав агрессивной скупать СКВ и тем самым «заморозив» цену «американца».

В остальных системных центрах валютообменного бизнеса наличная пара доллар-гривня в течение понедельника очень медленно дрейфовала вниз, причем скорость и абсолютное значение этого дрейфа было заметно ниже масштабов «баксопада» на рынке безналичного доллара.

Это отличие подтверждает вышеприведенный тезис о фактическом игнорировании наличным рынком «медвежьих» «судорог» безналичного «американца», который, рискнем предположить, имеют шансы затянуться до католического Рождества, хотя и замедлят скорость снижения.



Позиция спрос наличного «неформального» доллара в течение 10 ноября либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 1,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы, валютчики которого пытались расширением маржи хоть немного заработать на вялом рынке). Офера доллара в понедельник либо не изменились (Запорожье), либо понизились на 2,0-7,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-2,0 коп., позиция «предложение» либо выросла на 2,0-4,0 коп. (Киев), либо потеряла 2,0-5,0 коп.



Как уже было указано выше, де-факто дороги наличного и безналичного долларов разошлись. Первый дожидается второго, пребывая в полосе относительной стабильность, а второй «катится по наклонной», несмотря на спорадическую поддержку регулятора. Думаю, наличный рынок в контексте своих «прогнозов» для ближайших «зеленых» торгов межбанка уже устал давать «сигналы» и «намеки», призывая своего безналичного «родственника» к прекращению отката. С известным в течение первой декады декабря результатом.



Остается надеяться, что порционное замедление коррекции безналичного доллара, напоминающее купирование хвоста любимой собаки впечатлительным хозяином не одномоментно, а маленькими кусочками, рано или поздно приведет к долгожданному дну, которое, судя по всему, окажется в непосредственной близости цифры 27,70 UAH/USD.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 10 декабря в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 10 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,93-95/28,00 UAH/USD, евро – 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца», заставившего регулятор появиться на МЕЖБАНКЕ .



Это позволило местным дилерам-«неформалам» уже к полудню инициировать симметричное сжатие спреда.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда до 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский «принос», заставив наших дилеров-«неформалов» снижать действующие цены. Судя по всему, снижение оказалось недостаточным, поскольку по итогам дня на рынке города сформировалось преобладание клиентских оферов валюты.



Этот перекос в комплекте с «синдромом понедельника» понизили уровень ликвидности в мелкооптовом и розничном сегменте наличного рынка Днепра – обороты, заслужив оценку «три с плюсом» понизили показатели предыдущей сессии.



Кроме вышеприведенных причин регресса ликвидности, дилеры-неформалы часть ответственности за неважные обороты возложили на неважную погоду – в городе день напролет моросит холодный дождь.



В течение 10 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,93-95/28,00 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 10-го в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое стало более уверенным после появления на падающем межбанке регулятора, остановившего коррекцию тамошнего безналичного доллара.



Стоило установиться около 10.00 Киева ситуативной стабильности в «зеленом» секторе межбанка, клиенты-оптовик успокоились, получив возможность сузить спред действующих цен наличной пары доллар-гривня, акцентировав снижение в менее значимых оферах: 27,95-97/28,02-03 UAH/USD, евро – 31,83-85/31,98-32,00 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Сужение спреда утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты низкие.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра нисходящий тренд в паре доллар-гривня стал более отчетливым из-за выросшей активности клиентов, «сдающих валюту». Агрессивность «приноса» не удалось преодолеть динамичным снижением действующих цен – сессия 10 декабря в оптовом сегменте закончилась «перекосом» в сторону оферов СКВ.

Этот перекос в комплекте с «синдромом понедельника» понизили итоговую ликвидность сессии в оптовом сегменте до «посредственного» уровня – заслужив от «неформалов» днепровского опта «тройку», обороты ухудшили «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 10 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп. Акцентирование снижения в оферах - следствие мероприятий наших дилеров по стимулированию клиентских покупок СКВ.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0-4,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 декабря уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника снижение бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне аналогичной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 5,0-10,0 коп, офера потеряли 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 10-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 10-го практически перестал интересовать клиентов. Интерес к евро не сумело реанимировать длительное пребывание пары евро-доллар выше концептуально-значимой отметки $1,1410, которое исчерпалось конфузом и провалом к ;1,1365 после 17.55 Киева.



Просто эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих «поклонников».



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1435 к $1,1375, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 60 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно понизив обе позиции наличного евро в течение понедельника, вполне адекватно отреагировали на эту «потерю» евро «в миру».

Учтя при этом внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1400, пара евро-доллар к 04.00 Киева успела подняться в район отметки $1,1430, не покидая диапазон $1,1425-1,1438 до 11.00 Киева. С указанного часа пара опустилась в диапазон $1,1405-1,1423.



А уже около 17.55 пару евро-доллар вниз к отметке $1,1365 увлек за собой обвалившийся на отмене голосования в британском парламенте по Brexit фунт.



До 19.00 пара евро-доллар не покидала узкие рамки коридора $1,1362-1,1368, предприняв «нетвердую» попутку роста около 19.40. Но дело ограничилось касанием парой отметки 1,1377, после чего евро вернулся к $1,1361, оставаясь на ней до 20.00 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет к евро на торгах в понедельник после обеда на фоне оптимизма в отношении предстоящих переговоров между правительством Италии и властями Евросоюза по бюджету страны на 2019 год.

Фунт стерлингов резко ослабляется относительно всех основных мировых валют на противоречивых новостях о грядущем голосовании по проекту Brexit в британском парламенте.

Курс евро по данным на 16.05 Киева находится на уровне $1,1408 по сравнению с $1,1392 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,1%.

Курс доллара относительно иены вырос на 0,2% - до ¥112,88 с уровня прошлого закрытия в ¥112,64 за доллар.



Переговоры между Римом и Брюсселем намечены на предстоящую среду. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может сделать ставку на желание его правительства поддержать социальную стабильность в стране, если руководство Евросоюза займет слишком жесткую позицию в переговорах.

В Риме считают это сильным аргументом в условиях сложной ситуации во Франции, по которой прокатилась волна протестных акций.

«Картины, которые мы видим в Париже, мы не хотим видеть в Италии», - заявил в минувшие выходные вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Вот почему наше правительство стремится обеспечить экономический подъем и социальную стабильность», - цитирует М.Сальвини новостное агентство Ansa.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, ссылающейся на неназванные источники, Еврокомиссия может дать Италии отсрочку на шесть месяцев для выполнения страной рекомендаций регулятора, если примет решение ввести в отношении Рима так называемую процедуру чрезмерного дефицита.



Источники газеты отмечают, что Еврокомиссия, возможно, подождет полгода, прежде чем отправлять в Италию своих инспекторов, дав, таким образом, Риму время адаптировать бюджет к ее рекомендациям.



Как сообщалось, Еврокомиссия официально отклонила проект бюджета Италии на 2019 год, предусматривающий дефицит на уровне 2,4% ВВП.



Курс фунта стерлингов к доллару США упал в ходе торгов на 0,8% - до $1,2623. Британская нацвалюта теряет 1% по отношению к евро и швейцарскому франку.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit. Голосование запланировано на 11 декабря.



Меж тем представитель Т.Мэй, на которого ссылается британский телеканал Sky News, сообщил, что голосование состоится в запланированную дату.



Голосование перенесли, и британский фунт резко подешевел в понедельник и возглавил падение к доллару среди ключевых мировых валют.



К 17.55 Киева курс пары доллар-фунт обвалился на 1,4% до $1,2553, или нового минимума с апреля, 2017 года после того, как британский премьер Тереза Мэй официально подтвердила, что отменяет намеченное на понедельник голосование по Brexit.



Шаг, который первый министр Шотландии Никола Стреджен назвала трусостью, необходим, поскольку в противном случае сделка «была бы отвергнута», заявила Мэй, выступая перед парламентариями.



Существует поддержка многих аспектов Brexit, но по «одному вопросу - «страховочному» плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность», объяснила она, добавив, что уверена в своей способности в конечном итоге, добиться поддержки большинства.



«Мы отложим голосование, запланированное на завтра», - сказала Мэй, не уточнив новую дату.



Соглашение, по которому должны были голосовать парламентарии, в большей мере закрепляет условия переходного периода, а не условия по его завершению.



Если бы парламент проголосовал против, у правительства было бы три недели, чтобы предоставить новый вариант. В случае же провала инициативы Мэй рискует покинуть правительство и уступить пост лидера Консервативной партии.

Нельзя также исключать другие варианты, в том числе проведение повторного референдума или всеобщих выборов. Однако у Великобритании остается все меньше времени и риск выхода из ЕС без соглашения возрастает: неопределенность нарастает, и рынок реагирует падением фунта на 9% с начала ноября, увлекая за собой вниз и евро.



Однако, это все европейские интриги, мышиная возня с гендерным уклоном. Думается, будь премьером М.Тетчер, кросс-курс фунт-доллар имел бы иное значение.



Мы оставим в покое Европу, сосредоточившись на США.



Но прежде всего напомним, что¸ как мы и предположили в нашем предыдущем обзоре, слабые данные по рынку труда в США за ноябрь смогли вызвать падение доллара. В четверг пара евро-доллар выросла до отметки $1,1410 после того, как данные по занятости в частном секторе от ADP показали прирост числа рабочих мест на уровне 179 тыс. против прогноза 195 тыс.



В пятницу данные по изменению числа рабочих мест в США вне с/х (Nonfarm Payrolls) вышли на уровне 155 тыс. против прогноза 198 тыс., что вызывало, хотя, и не без борьбы, обновление максимума уже на уровне $1,1420. Утром в понедельник пара достигала отметки $1,1440.



Выход слабых данных вызвал падение американского фондового рынка.



Dow Jones упал в пятницу на 2,24%, закрыв неделю на отметке 24388. Таким образом, индекс вплотную приблизился к минимумам последних месяцев.



Это, в свою очередь, вызвало значительную переоценку вероятностей повышений ставки ФРС. На текущий момент вероятность повышения ставки в декабре согласно фьючерсам на ставки упала до 69,1%. А вероятность двух повышений ставки до конца 2019 года упала до 45,4% (еще полторы недели назад она находилась на уровне 72%).



Иначе говоря, если рынок еще ждет, что ставка будет повышена с текущего уровня 2,0-2,25% на заседании в декабре до 2,25%-2,5%, то еще на одно повышение ставки после этого, до уровня 2,5-2,75 рынок до конца 2019 года скорее уже не рассчитывает, вероятность меньше 50% (хотя возможен, пусть и маловероятен, вариант, при котором ставка ФРС не будет повышена в декабре, а будет повышена позже в 2019 году).



Иными словами, сейчас наиболее вероятным сценарием, согласно фьючерсам на ставки, является такой, при котором повышение ставки ФРС в декабре будет последним в цикле.

Для доллара это негативный сценарий, хотя вряд ли ФРС в «точечном графике» в прогнозных материалах по итогам заседания ФРС 19 декабря выдаст такое же видение, поскольку рынок всегда сильно недооценивал «жесткость» позиции ФРС. Но почти наверняка ФРС будет вести речь об одном-двух повышениях ставки в 2019 году против трех повышений, которые прогнозировались по итогам заседания в сентябре.



Здесь надо вспомнить, что мы и писали ранее о том, что Федрезерв в связи с замедлением в мировой экономике вряд ли повысит ставку еще пять раз (включая еще одно повышение в 2020 году), а повысит еще лишь дважды, но и этого будет достаточно для роста доллара на фоне общего сворачивания аппетитов к риску.



Думается, что сильная разница в дифференциале ставок между ФРС и ЕЦБ еще сыграет свою роль. Но по факту в IV квартале этого года не получилось настолько сильного роста доллара, который мы ожидали. Пара евро-доллар начала разворачиваться вверх.



Полагаю, нелишне добавить, что кроме изменения риторики ФРС, есть еще факторы, которые начали играть против доллара на ближайшую перспективу.

Во-первых, Казначейство США начало уменьшать агрессивность своих заимствований на рынке.

Два последних расчета по векселям, от 11 и 13 декабря, дадут чистое погашение долга, чего не наблюдалось с 4 октября. Имеет к этому отношение и проблема повышения порога госдолга США. Трамп уже не раз грозил приостановить финансирование правительства США в случае, если Конгресс не одобрит его план строительства стены на границе с Мексикой. На днях обе палаты Конгресса США проголосовали за продление финансирования правительства на две недели (stopgap spending bill), который позволит предотвратить частичное прекращение деятельности правительства до 22 декабря. Сообщалось, что Трамп согласился на эти две недели отсрочки в честь памяти Джорджа Буша-старшего, но противостояние вскоре очевидно возобновится. По опыту прошлых лет, приостановка финансирования правительства всегда была негативна для доллара. Как и чисто информационно, так и с точки зрения того, что когда деятельность правительства приостановлена, Казначейство США уже больше не может наращивать госдолг.



Во-вторых, приближается период высокой волатильности и низкой ликвидности на рынке в связи с праздниками католического Рождества и Нового Года. Рост пары евро-доллар, спровоцированный предположительно негативными для доллара результатами заседания ФРС и проблемами с достижением договоренностей по финансированию правительства США может резко усилиться за счет срабатывания стопов по коротким позициям. Очевидно, что крупные стопы находятся за отметкой $1,15. Мы уже не исключаем того, что пара может на усилившейся волатильности праздничных дней показать резкий рост в ближайшие недели, вплоть даже до отметки $1,1550.



Тем не менее, затем мы ждем, что замедление мировой экономики и высокая стоимость заимствований в долларах снова окажет поддержку доллару в ипостаси валюты-убежища.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 31,70-75/31,90-95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное падение бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника по обеим позициям.



Торги рублем 10 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», заметно понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по упавшему с закрытия пятницы на 5,0-10,0 коп. спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



На понедельничных торгах валютного межбанка сохранился «медвежий» тренд в секторе безналичного доллара, который заставил уже в дебюте торгов появиться на межбанке регулятор с гривневой интервенцией с платформы Matching. НБУ выкупал долларовые излишки в более скромных, чем в пятницу объемах по 27,80 UAH/USD, признавая заметное снижение агрессивности предложения доллара со стороны игроков, испытывавших нужду в гривне.



Полагаю, сохранению присутствия на межбанке «зеленых медведей» способствовало заметное «сжатие» гривневой ликвидности, о чем поведало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Кроме того, судя по всему, на рынке сохраняется избыточная долларовая ликвидность, накопленная еще в начале III декады ноября из-за введения военного положения. Это произошло в ущерб запасам нацвалюты на текущие нужды, что, в конечном счете, «вылилось» в затянувшийся с 30 ноября откат безналичного «американца», который, судя по динамике объема выкупа НБУ «лишнего» доллара и хроникам средневзвешенного курса безналичного «американца», медленно, но неуклонно замедляется.



Наличный рынок, пребывая на торгах 10 декабря в боковом тренде, по-прежнему ждет завершения «медвежьей» эпопеи у своего «безналичного» родственника.



Судя по всему, нам тоже придется набраться терпения и наконец-то дождаться «дна» текущей коррекции безналичного «американца». Предположительно, в районе отметки 27,70 UAH/USD.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69361 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4442 раз. Подякували: 8024 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 20:40 asti написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав: Спостерігаю ЧР Києва, то знизились, то знову трохи додали. Денні хвилі коливань залежать від ситуації на ринку. 28 ніяк не відпускає, а то вже дехто мріє про 27.50, Спостерігаю ЧР Києва, то знизились, то знову трохи додали. Денні хвилі коливань залежать від ситуації на ринку. 28 ніяк не відпускає, а то вже дехто мріє про 27.50, Мій чорний друже - 27.50 на міжбанку через 5-7 днів більш,ніж реально.

І готівка в районі 17-21 числа буде найнижча в грудні. Мій чорний друже - 27.50 на міжбанку через 5-7 днів більш,ніж реально.І готівка в районі 17-21 числа буде найнижча в грудні. 27,50 можливо лише торкнемося, але не перетнемо. Транш вже врахований в ціну - буду потроху відкупляти здане по 28,625 в позаминулу середу. 27,50 можливо лише торкнемося, але не перетнемо. Транш вже врахований в ціну - буду потроху відкупляти здане по 28,625 в позаминулу середу.

ВСЕ подумали ...-гм,а парень умный,молодчинка.

И у вас наверняка поднялась самооценка...-да,я -такой,я -крутой

P.S.-Кстати а почему по 28,625 а не па 30 ВСЕ подумали ...-гм,а парень умный,молодчинка.И у вас наверняка поднялась самооценка...-да,я -такой,я -крутойP.S.-Кстати а почему по 28,625 а не па 30 сірий

Повідомлень: 1010 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1331 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 20:45 дядя Caша написав:

Судя по всему, нам тоже придется набраться терпения и наконец-то дождаться «дна» текущей коррекции безналичного «американца». Предположительно, в районе отметки 27,70 UAH/USD.



US

Зелені букви прогнозують дно на відмітці 27.70.

Я думаю,що великі шанси дійти до 27.50.

Звичайно,якщо хтось не зашле в Дніпро ящик Коктебеля-97. Зелені букви прогнозують дно на відмітці 27.70.Я думаю,що великі шанси дійти до 27.50.Звичайно,якщо хтось не зашле в Дніпро ящик Коктебеля-97. tea Заблокований Повідомлень: 16198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 21:04 Мельчают загоны. Помню были времена, по 36 сдавали. Вот это курс! А сейчас курам на смех. Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T. Tolevas Повідомлень: 1050 З нами з: 06.03.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 гру, 2018 21:23 Перес де Куэльяр написав: Сибарит написав: zzzzzz написав: В пятницу 3 банка получили кредиты рефинансирования от НБУ в сумме 5 млрд.грн на 14 дней по ставке 20% В пятницу 3 банка получили кредиты рефинансирования от НБУ в сумме 5 млрд.грн на 14 дней по ставке 20%

Одновременно был погашен рефинанс на 2 млрд.

Остальные банки разместили на депосертификатах овернайт более 18 млрд., что очень много даже по меркам пятницы.

И чтобы не совсем уж офтопить, НБУ в пятницу "по зернышку" наклевал порядка 50 млн. Одновременно был погашен рефинанс на 2 млрд.Остальные банки разместили на депосертификатах овернайт более 18 млрд., что очень много даже по меркам пятницы.И чтобы не совсем уж офтопить, Доброго ранку панове. Цікаво, в " колосі залишились зернятка", чи знову треба відростити, не переклював НБУ?. Доброго ранку панове. Цікаво, в "залишились зернятка", чи знову треба відростити, не переклював НБУ?.

Не хорошо это ябедничать модераторам на форумчан тыкающих вас в вашу безграмотность , не коверкайте мову пожалуйста! , подчёркнутое вы отредактировали после моего поста и мой пост удалили почему-то, вероятно по вашей жалобе . Не хорошо это ябедничать модераторам на форумчан тыкающих вас в вашу безграмотность , не коверкайте мову пожалуйста! , подчёркнутое вы отредактировали после моего поста и мой пост удалили почему-то, вероятно по вашей жалобе Vadim V

Повідомлень: 1275 З нами з: 23.05.14 Подякував: 285 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7103710471057106> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim V холява і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1395 , 1396 , 1397

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 13965 1593057

Grisha1 Пон 10 гру, 2018 21:48 Валютный рынок в мире 1 ... 650 , 651 , 652

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6513 1378236

ЛОБ Пон 10 гру, 2018 21:29 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 248374

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58