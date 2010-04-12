RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 710471057106710771087109>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:30

Re: Валютный рынок в контексте

Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.
Послушаю я мудрого человека(ДС)и пожалуй до Крещения запрячусь в доллар.
Даже если и проиграю пару копеек , не обеднею.
Учитывая патологическую жадность ,буду до четверга ждать наилучших курсов .
Последний раз брал по 27,95.
Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
холява
2
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:30

Макрон объявляет во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение.
freeze
4
 
Повідомлень: 8790
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3522 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:39

  Vadim V написав:Не хорошо это ябедничать модераторам на форумчан тыкающих вас в вашу безграмотность , не коверкайте мову пожалуйста! , подчёркнутое вы отредактировали после моего поста и мой пост удалили почему-то, вероятно по вашей жалобе .

Вадюша що ж в тебе так підгорає, обтєкай мовчки , в тебе краще виходить просто читать , а не писать. На відміну від тебе, я хоч спілкуюсь на українській, а ти й російської навіть не знаєш.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 06.01.17
Подякував: 713 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:39

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Настоящих буйных мало...(с) Кто из нормальных будет возражать главврачу?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 23.05.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:На відміну від тебе, я хоч спілкуюсь на українській,

Азіровка, це не мова.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 23.05.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43

  freeze написав:Макрон объявляет во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Ничего уже не будет, путлера разоблачили. Засветился мохнатой мордой с русскими командами и флагом днрии.
Grisha1
 
Повідомлень: 69
З нами з: 29.11.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:49

  Vadim V написав:
  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Настоящих буйных мало...(с) Кто из нормальных будет возражать главврачу?


Честно,даже не мечтал.
холява
2
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

Начало недели , все напряжены , столько событий !
Интересно было бы услышать соображения "Толеваса" (Анатолия) по поводу ухода в доллар.
холява
2
 
Повідомлень: 2008
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:06

.. притримав для "зимової гри"... а воно он як...

... цікаво, що люди хочуть "піти в долар", а Долярчик думає, чи вдасться йому скинути долярчики хоч пА 28,50 які спеціально притримав на депо до 20-х чисел цього місяця?! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 19.10.15
Подякував: 273 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:11

  холява написав:Начало недели , все напряжены , столько событий !
Интересно было бы услышать соображения "Толеваса" (Анатолия) по поводу ухода в доллар.

А що Ви хочете від Оксани почути.Вона сама відчуває себе корінною жителькою Лохвиці,бо сміливості вистачило здати по 29.40,але нерви здали і купила по 28.50.
tea
 
Повідомлень: 16203
З нами з: 15.11.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 710471057106710771087109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Vint і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6513 1378266
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 21:29
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1395, 1396, 1397
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13964 1593148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 18:07
moniks
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.