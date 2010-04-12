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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:30
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи.
Послушаю я мудрого человека(ДС)и пожалуй до Крещения запрячусь в доллар.
Даже если и проиграю пару копеек , не обеднею.
Учитывая патологическую жадность ,буду до четверга ждать наилучших курсов .
Последний раз брал по 27,95.
Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
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холява
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:30
Макрон объявляет во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение.
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freeze
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:39
Vadim V написав:
Не хорошо это ябедничать модераторам на форумчан тыкающих вас в вашу безграмотность , не коверкайте мову пожалуйста! , подчёркнутое вы отредактировали после моего поста и мой пост удалили почему-то, вероятно по вашей жалобе .
Вадюша що ж в тебе так підгорає, обтєкай мовчки , в тебе краще виходить просто читать , а не писать. На відміну від тебе, я хоч спілкуюсь на українській, а ти й російської навіть не знаєш.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:39
холява написав:
Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Настоящих буйных мало...(с) Кто из нормальных будет возражать главврачу?
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Vadim V
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:41
Перес де Куэльяр написав:
На відміну від тебе, я хоч спілкуюсь на українській,
Азіровка, це не мова.
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Vadim V
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43
freeze написав:
Макрон объявляет во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение.
Ничего уже не будет, путлера разоблачили. Засветился мохнатой мордой с русскими командами и флагом днрии.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:49
Vadim V написав: холява написав:
Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Настоящих буйных мало...(с) Кто из нормальных будет возражать главврачу?
Честно,даже не мечтал.
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холява
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:53
Начало недели , все напряжены , столько событий !
Интересно было бы услышать соображения "Толеваса" (Анатолия) по поводу ухода в доллар.
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холява
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:06
... цікаво, що люди хочуть "піти в долар", а Долярчик думає, чи вдасться йому скинути долярчики хоч пА 28,50 які спеціально притримав на депо до 20-х чисел цього місяця?! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 10 гру, 2018 22:11
холява написав:
Начало недели , все напряжены , столько событий !
Интересно было бы услышать соображения "Толеваса" (Анатолия) по поводу ухода в доллар.
А що Ви хочете від Оксани почути.Вона сама відчуває себе корінною жителькою Лохвиці,бо сміливості вистачило здати по 29.40,але нерви здали і купила по 28.50.
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