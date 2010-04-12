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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71057106710771087109>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:15

Вчора кидав відео,де на Росії,в м.Бійськ дід доїдає болт без солі. :|
А чому така біда на Росіі? :? Куди на Росії зникають гроші? :?
Відповідь ось. :wink:
На Росії всі сили були кинуті на створення аеротаксі.Це спільна розробка Урюпінського заводу відер і тазіків і Зажопіснкьої фабрики по виробництву іграшок - Карлсонів.Ну там ще трохи специ зі Сколково допомогли.
Ось що вийшло.Маск - забуть найух свій Спейсекс.Заздри мовчки. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=9GpxLNRKvoI&t=66s
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:18

  Vadim V написав:
  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Настоящих буйных мало...(с) Кто из нормальных будет возражать главврачу?

Я,як постійний пізнайковий пацієнт,порадив би ще почекати пару-трійку днів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:25

  tea написав:
  холява написав:Начало недели , все напряжены , столько событий !
Интересно было бы услышать соображения "Толеваса" (Анатолия) по поводу ухода в доллар.

А що Ви хочете від Оксани почути.Вона сама відчуває себе корінною жителькою Лохвиці,бо сміливості вистачило здати по 29.40,але нерви здали і купила по 28.50.


Нет, я ,если бы хотел , обратился к ней .
Хочется услышать мнение,так сказать СПЕЦА ,ВОЛКА , а не мнение кого то.
Ведь пишет , что все ему понятно и известно, а я хочу не потерять деньги.

...и только вспомнил Лохвица , это между Москвой и Рязанью
Востаннє редагувалось холява в Пон 10 гру, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:26

Re: Валютный рынок в контексте

  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок.
Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:27

  холява написав:Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи. Послушаю я мудрого человека(ДС)и пожалуй до Крещения запрячусь в доллар. Даже если и проиграю пару копеек , не обеднею. Учитывая патологическую жадность ,буду до четверга ждать наилучших курсов . Последний раз брал по 27,95. Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Доброго вечора сусіде. Вдень хотів дати свою відповідь на допис з приводу, хто не здав сьогодні доляри, то завтра буде заздрити тим, хто здавав, а Ви майже все написали, та висловили свою думку. Я підтримую її в тому, що втрати на зниженні курсу можуть бути менші, ніж ризик різкого зростання, за добу на 30, від непередбачуваних подій. Ось і вся логіка, якщо гривня і буде укріплюватись, в що мало віриться, то це буде повільно, Регулятор своїми відкупами гальмуватиме, а от якщо вистрелить вгору курс, то дуже швидко. На мою думку треба дочекатись хоча б до відміни ВС, а це відбудеться тільки за умови відсутності загрози і більш-менш буде спокійна ситуація, а до цього часу краще бути в долярі, маєте зайву гривню, то по-троху відкупляйте зеленого..

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 10 гру, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:31

  Сибарит написав:
  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок.
Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.

Поддерживаю вышесказанное.
Если цель - сбережение, я бы начал откупать частями немедленно и дальше по ситуации. При такой стратегии средневзвешенный обычно приемлим.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 10 гру, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:31

  холява написав:
  tea написав:А що Ви хочете від Оксани почути.Вона сама відчуває себе корінною жителькою Лохвиці,бо сміливості вистачило здати по 29.40,але нерви здали і купила по 28.50.

Нет, я ,если бы хотел , обратился к ней .
Хочется услышать мнение,так сказать СПЕЦА ,ВОЛКА , а не мнение кого то.
ВОВК на Вас образився. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:32

  Сибарит написав:
  холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?

Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок.
Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.


Хорошо , Спасибо...
Меня польские братья предупредили , что с 20 декабря все на каникулах , где то до 15 -20 января.
В ячейку деньги запрятать ?
Боюсь что после разъезда всех на отдых доллар , в связи с отсутствием активных сделок ,будет подрастать
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:33

На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катапультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.

И куда бы не бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 10 гру, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:41

  Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.

И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.

Вам, Спасибо за мнение .
Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ?
Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .
холява
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