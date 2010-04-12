Вчора кидав відео,де на Росії,в м.Бійськ дід доїдає болт без солі. А чому така біда на Росіі? Куди на Росії зникають гроші? Відповідь ось. На Росії всі сили були кинуті на створення аеротаксі.Це спільна розробка Урюпінського заводу відер і тазіків і Зажопіснкьої фабрики по виробництву іграшок - Карлсонів.Ну там ще трохи специ зі Сколково допомогли. Ось що вийшло.Маск - забуть найух свій Спейсекс.Заздри мовчки. https://www.youtube.com/watch?v=9GpxLNRKvoI&t=66s
холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок. Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.
холява написав:Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи. Послушаю я мудрого человека(ДС)и пожалуй до Крещения запрячусь в доллар. Даже если и проиграю пару копеек , не обеднею. Учитывая патологическую жадность ,буду до четверга ждать наилучших курсов . Последний раз брал по 27,95. Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Доброго вечора сусіде. Вдень хотів дати свою відповідь на допис з приводу, хто не здав сьогодні доляри, то завтра буде заздрити тим, хто здавав, а Ви майже все написали, та висловили свою думку. Я підтримую її в тому, що втрати на зниженні курсу можуть бути менші, ніж ризик різкого зростання, за добу на 30, від непередбачуваних подій. Ось і вся логіка, якщо гривня і буде укріплюватись, в що мало віриться, то це буде повільно, Регулятор своїми відкупами гальмуватиме, а от якщо вистрелить вгору курс, то дуже швидко. На мою думку треба дочекатись хоча б до відміни ВС, а це відбудеться тільки за умови відсутності загрози і більш-менш буде спокійна ситуація, а до цього часу краще бути в долярі, маєте зайву гривню, то по-троху відкупляйте зеленого..
холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок. Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.
Поддерживаю вышесказанное. Если цель - сбережение, я бы начал откупать частями немедленно и дальше по ситуации. При такой стратегии средневзвешенный обычно приемлим.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 10 гру, 2018 22:32, всього редагувалось 1 раз.
холява написав:Кто покритикует или остановит мудрым сообщением ?
Не в моих правилах давать советы, но я бы не ставил столь жестких временных рамок. Последнее время слишком крупные игроки стали кататься на сезонных качелях, и они превентивными действиями сдвигают сроки наступления пиков на пораньше.
Хорошо , Спасибо... Меня польские братья предупредили , что с 20 декабря все на каникулах , где то до 15 -20 января. В ячейку деньги запрятать ? Боюсь что после разъезда всех на отдых доллар , в связи с отсутствием активных сделок ,будет подрастать
На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катапультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.
И куда бы не бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 10 гру, 2018 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.
И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.
Вам, Спасибо за мнение . Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ? Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .