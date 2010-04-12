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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:42

  Moneta написав:проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.

В середу Ляшко буде ставити на Шахтар.
Каже - завжди ставлю на Шахтар,того й везе.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:44

  холява написав:Кто покритикует или остановит

Я смотрю на наличку - ну не верит наличный рынок межбанку, не хочет вниз
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:45

  холява написав:
  Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.

И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.

Вам, Спасибо за мнение .
Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ?
Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .
del
Востаннє редагувалось Den в Пон 10 гру, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:48

  Den написав:
  холява написав:
  Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.

И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.

Вам, Спасибо за мнение .
Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ?
Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .
Денежки на выборы заводтся имено сейчас причём в У.е , оплата за услуги тоже в у.е ... (кроме малой части по Б\н по партийным счетам...) Суммы сотни мил у.е ...



Спасибо за мнение , но я же не думаю , что эти ,"барбосы" курс завалят до земли.
Деньги нужны сумасшедшие ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:50

  холява написав:
  холява написав:
  Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.

И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.

Вам, Спасибо за мнение .
Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ?
Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .
Денежки на выборы заводтся имено сейчас причём в У.е , оплата за услуги тоже в у.е ... (кроме малой части по Б\н по партийным счетам...) Суммы сотни мил у.е ...



Спасибо за мнение , но я же не думаю , что эти ,"барбосы" курс завалят до земли.
Деньги нужны сумасшедшие ....[/quote]del
Востаннє редагувалось Den в Пон 10 гру, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:54

Den

Через кого бы не шли , а бюджет страны нуждается в долларе и завалить его никто не даст.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:56

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:57

  холява написав:Den

Через кого бы не шли , а бюджет страны нуждается в долларе и завалить его никто не даст.
Так потому НБУ и пылесосит каждый день ... При дисбаланесе в 9 ярдов гривна укрепляется ... Парадокс :)
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 22:57

Re: Валютный рынок в контексте

Всем Спасибо за высказывания .
В четверг напишу о своих попытках побороть жадность.
Ведь уже 21 января платить за товар и будет нужна гривна....
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:11

  Mazay256 написав:
  холява написав:Кто покритикует или остановит

Я смотрю на наличку - ну не верит наличный рынок межбанку, не хочет вниз


Сам тоже смотрю , налик готовится стрельнуть.
Живите своим умом!
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