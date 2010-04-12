Moneta написав:На таком мелком до неприличия межбанке, как наш - главный игрок государство. НБУ, госбанки, Нафтогаз - качают рынок как им угодно, против всех экономических законов. Сальдо -9 арбузов а гривна сильна как никогда. Нерезы массово катупультируюся с украины - госы вдвойне открыли валютные краны. Зато в августе, во время пиков цен на зерно и металл гривна за три недели теряет 10%, а НБУ "случайно" сливает цифру 40, мол если МВФ не даст транш.
И куда бы бежало стадо, НБУ с инсайдерами будет всегда в плюсе, как организатор этого шуллерского казино. По-этому оленить по 30 копеек на долларе считаю неблагодарным занятием, проще поставить на коэфициент 1.02 в букм.конторе.
Вам, Спасибо за мнение . Я тоже понимаю , что не сильно угадаешь движение на межбанке и наличный , но все таки зачем сейчас заводить деньги , для работы с кем ? Вот и думаю , что будет напряженка маленькая .
Денежки на выборы заводтся имено сейчас причём в У.е , оплата за услуги тоже в у.е ... (кроме малой части по Б\н по партийным счетам...) Суммы сотни мил у.е ...
Спасибо за мнение , но я же не думаю , что эти ,"барбосы" курс завалят до земли. Деньги нужны сумасшедшие ....[/quote]del
Востаннє редагувалось Den в Пон 10 гру, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/
По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать. Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели.