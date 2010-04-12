Kabanchik написав:
По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели.
опа - кабан.
Шо таки продолжаем поход вниз ?
Как там Валентина - шо говорит ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 01:47
Re: Валютный рынок в контексте
опа - кабан.
Шо таки продолжаем поход вниз ?
Как там Валентина - шо говорит ?
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:04
Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе"
По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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