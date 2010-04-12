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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7106710771087109

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 01:47

Re: Валютный рынок в контексте

  Kabanchik написав:
  asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/

По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели. :mrgreen:


опа - кабан. :mrgreen:
Шо таки продолжаем поход вниз ? :shock:
Как там Валентина - шо говорит ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:04

  Kabanchik написав:
  asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/

По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели. :mrgreen:

Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами :) Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" :)
По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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