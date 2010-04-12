asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/
По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать. Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели.
Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/
По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать. Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели.
Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя
Вообще то сначала было 5, потом 8, сейчас 28.
Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.
asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/
По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать. Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели.
Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя
Вообще то сначала было 5, потом 8, сейчас 28.
Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.[/quote]
Точно. Так можно и всю длинную жизнь проспать. Хотя, возможны варианты, как и пушкинского "Золотого петушка". "Царствуй, лежа на боку", - это, помнится, оттуда.
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.
Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,72/27,77 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 10 декабря по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 декабря по спросу не изменился, по предложению понизился на 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1355, поднявшись до $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1371 на открытии торгов в Европе.