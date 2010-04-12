RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7107710871097110>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:04

  Kabanchik написав:
  asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/

По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели. :mrgreen:

Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами :) Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" :)
По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3351
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:42

  Alex2006 написав:
  Kabanchik написав:
  asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/

По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели. :mrgreen:

Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами :) Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" :)
По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя :)

Вообще то сначала было 5, потом 8, сейчас 28.

Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6464
З нами з: 21.09.12
Подякував: 480 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:49

  Zebra написав:
  Kabanchik написав:
  asti написав:Почему-то в своих прогнозах никто не учитывает возможную заварушку с грядущим церковным объединительным собором - а это, оказывается, чуть не событие тысячелетия в церковной сфере так сказать... :/

По мере нарастания накала страстей, доллар будет дорожать.
Еще никто из тех, кто хранит сбережения в долларе, никогда не пожалели. :mrgreen:

Конечно не пожалели, потому что просто не считали, а в плюсе ли они) Им рассказали один удачный пример типа "было 8 стало 24!!!", вот они им и живут, а свои реальные примеры посчитать не могут и не могут их сравнить с другими вариантами :) Поэтому и живут в иллюзии, что они "в плюсе" :)
По-моему, объемы выкупа бакса НБУ зимой(!!) говорят сами за себя :)

Вообще то сначала было 5, потом 8, сейчас 28.

Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.[/quote]

Точно. Так можно и всю длинную жизнь проспать. Хотя, возможны варианты, как и пушкинского "Золотого петушка". "Царствуй, лежа на боку", - это, помнится, оттуда.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69366
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4442 раз.
Подякували: 8026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:33

  Zebra написав:

Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.


Есть время разбрасывать камни, а есть - собирать. Сейчас - собирать. Можно поиграть структурой"корзиной" и гривневой долей в ней.
Однако 100% гривна это авантюра чистой воды. Особенно для 2019-2020 г.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 13.07.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:45

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:

Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.


Есть время разбрасывать камни, а есть - собирать. Сейчас - собирать. Можно поиграть структурой"корзиной" и гривневой долей в ней.
Однако 100% гривна это авантюра чистой воды. Особенно для 2019-2020 г.


Нал упорно смотрит вверх , жду подскока.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29548
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 4792 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:51

  zzzzzz написав:
Нал упорно смотрит вверх , жду подскока.


Мне кажется, что Вы сами себя уговариваете. Харьков сползает по копейке. На момент 96/00. Такого низкого курса еще не было после начала ВП.
Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:54

  Tolevas написав:
  zzzzzz написав:
Нал упорно смотрит вверх , жду подскока.


Мне кажется, что Вы сами себя уговариваете. Харьков сползает по копейке. На момент 96/00. Такого низкого курса еще не было после начала ВП.


Когда я говорю про подскок имею ввиду период - зима. Может и в конце января начале февраля быть.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29548
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 4792 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

90/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2006
З нами з: 30.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки
изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,72/27,77 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с 10 декабря по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 декабря по спросу не изменился, по предложению понизился на 30 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1355, поднявшись до $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1371 на открытии торгов в Европе.

Дата: 11 декабря 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,96/27,99 UAH/USD
€ – 31,83/31,88 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,419 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69366
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4442 раз.
Подякували: 8026 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:05

  zzzzzz написав:
  Tolevas написав:
  zzzzzz написав:
Нал упорно смотрит вверх , жду подскока.


Мне кажется, что Вы сами себя уговариваете. Харьков сползает по копейке. На момент 96/00. Такого низкого курса еще не было после начала ВП.


Когда я говорю про подскок имею ввиду период - зима. Может и в конце января начале февраля быть.

Т.е. упорно смотрит вверх и отскок может быть в начале февраля а до того вниз??)))) Зэд, только не от Вас..!) :lol:
Investor_33
 
Повідомлень: 631
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7107710871097110>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Investor_33, zzzzzz, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1395, 1396, 1397
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13965 1593608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 23:52
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6513 1378426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 21:29
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 248444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.