Додано: Вів 11 гру, 2018 10:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,72/27,77 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 10 декабря по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 декабря по спросу не изменился, по предложению понизился на 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1355, поднявшись до $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1371 на открытии торгов в Европе.



Дата: 11 декабря 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,96/27,99 UAH/USD

€ – 31,83/31,88 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,419 UAH/RUB



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