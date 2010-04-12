Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:35
Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:36
1. Не помню, что б я сбрасывал Вам отчёты о своих сделках.
2. Не видел также Ваших постов в 2015-2016 гг. Никто же не виноват, что Вы - уверовали только в середине 2017 г. и просто проспали основной рост. Бывает. Надеюсь у Вас - всё впереди.
3. За совет про новости - спасибо.
4. Кстати, а почему подпись подчистили?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 11 гру, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:40
да хоть в трёх
но если в одной из двух ожидаешь существенного девала, то продолжать юзать номинированный актив - чистый мазохизм.
или ты не ожидаешь существенного девала, а просто вторник не задался с утра?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:48
Где я написал о существенном девале ? Я написал
Насчет мазохизма , а владение акциями различных компаний это тоже мазохизм ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 11 гру, 2018 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:49
Привет из Днепра-4
Около 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред (27,710/27,735 UAH/USD), сопровождаясь равновесной торговлей.
Дата: 11 декабря 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
US
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:52
ЭОК уже 23!
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55
А что там индекс Биг-мака показывает ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55
5% девала могут спровоцировать распродажи, что дополнительно уменьшит доходность.
потому не нужно тут угрём выскальзывать, не нужно...
я понимаю, некоторым сложно сказать однозначно "да, выхожу, план такой-то" или "нет, остаюсь, девал учтён в цене", нужно ведь поломаться немного, чтобы упрашивали...
что касается акций.
1. их почти не осталось, сам знаешь.
2. дивы за 2017г. серьёзно подсластили пилюлю роста курса до 28.
3. да, это чистейший мазохизм для верящих в девал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:58
Привет из Днепра-5
Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара
на межбанке задержало цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева..
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 11 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 11 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.
US
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:02
Прошу ближе к телу.
US
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