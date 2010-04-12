Додано: Вів 11 гру, 2018 10:58

Привет из Днепра-5



Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара

на межбанке задержало цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева..



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 11 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 11 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



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