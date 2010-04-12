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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7109711071117112>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:35

  Yuri_T написав:zzzzzz
значит, остаёшься в гривне. так я и думал.
жадность ведёт к бедности


Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:36

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:
  Zebra написав:

Доллар в матрасе = залог долголетия от крепкого сна.


Есть время разбрасывать камни, а есть - собирать. Сейчас - собирать. Можно поиграть структурой"корзиной" и гривневой долей в ней.
Однако 100% гривна это авантюра чистой воды. Особенно для 2019-2020 г.

Уже почти 2 года в этой "авантюре" а Вы и дальше пугайте себя и читателей.
З.Ы. не забывайте только следить за новостями о траншах, ценниках на нафть, газ и зерновые на спотах ну и выкупах НБУ излишков бакса...
Слава Україні!!!
За окном продажу пока 28,00 светят


1. Не помню, что б я сбрасывал Вам отчёты о своих сделках.
2. Не видел также Ваших постов в 2015-2016 гг. Никто же не виноват, что Вы - уверовали только в середине 2017 г. и просто проспали основной рост. Бывает. Надеюсь у Вас - всё впереди.
3. За совет про новости - спасибо.
4. Кстати, а почему подпись подчистили?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 11 гру, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:40

  zzzzzz написав:Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ? :mrgreen:

да хоть в трёх :)
но если в одной из двух ожидаешь существенного девала, то продолжать юзать номинированный актив - чистый мазохизм.
или ты не ожидаешь существенного девала, а просто вторник не задался с утра? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:48

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ? :mrgreen:

да хоть в трёх :)
но если в одной из двух ожидаешь существенного девала, то продолжать юзать номинированный актив - чистый мазохизм.
или ты не ожидаешь существенного девала, а просто вторник не задался с утра? :mrgreen: :mrgreen:


Где я написал о существенном девале ? Я написал
так речь не идет о курсе 40 , подскок это на пару %% может до 29, может 29,50
Минфин сливать валюту когда-то прекратит.

Насчет мазохизма , а владение акциями различных компаний это тоже мазохизм ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 11 гру, 2018 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:49

Привет из Днепра-4

Около 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред (27,710/27,735 UAH/USD), сопровождаясь равновесной торговлей.

Дата: 11 декабря 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 27,90/27,96 UAH/USD
EUR 31,70/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 декабря стартовали в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:52

ЭОК уже 23!

  Alex2006 написав:панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).

:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55

  Faceless написав:
  Alex2006 написав:панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).

:mrgreen:


А что там индекс Биг-мака показывает ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55

  zzzzzz написав:Где я написал о существенном девале ? Я написал подскок на пару %% до 29 - 29,50
Насчет мазохизма , а владение акциями различных компаний это тоже мазохизм ?

5% девала могут спровоцировать распродажи, что дополнительно уменьшит доходность.
потому не нужно тут угрём выскальзывать, не нужно... :D
я понимаю, некоторым сложно сказать однозначно "да, выхожу, план такой-то" или "нет, остаюсь, девал учтён в цене", нужно ведь поломаться немного, чтобы упрашивали... :mrgreen:

что касается акций.
1. их почти не осталось, сам знаешь.
2. дивы за 2017г. серьёзно подсластили пилюлю роста курса до 28.
3. да, это чистейший мазохизм для верящих в девал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:58

Привет из Днепра-5

Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара
на межбанке задержало цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева..

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 11 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 11 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:02

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Вариант одновременного нахождения в двух валютах гигант мысли не рассматривает ? :mrgreen:

да хоть в трёх :)
но если в одной из двух ожидаешь существенного девала, то продолжать юзать номинированный актив - чистый мазохизм.
или ты не ожидаешь существенного девала, а просто вторник не задался с утра? :mrgreen: :mrgreen:


Где я написал о существенном девале ? Я написал
так речь не идет о курсе 40 , подскок это на пару %% может до 29, может 29,50
Минфин сливать валюту когда-то прекратит.

Насчет мазохизма , а владение акциями различных компаний это тоже мазохизм ?


Прошу ближе к телу. :mrgreen:

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