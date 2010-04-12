Yuri_T написав:5% девала могут спровоцировать распродажи, что дополнительно уменьшит доходность. потому не нужно тут угрём выскальзывать, не нужно... я понимаю, некоторым сложно сказать однозначно "да, выхожу, план такой-то" или "нет, остаюсь, девал учтён в цене", нужно ведь поломаться немного, чтобы упрашивали...
Доход по ОВГЗ 18%в гривне а по доллару 5% , девал в 13% допустим.
Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.
US
Участие казначейства в увеличении ликвидности всего 3 млрд. Основной прирост (15 млрд) дало погашение депосертификатов овернайт, размещенных в пятницу. Не думаю, что это могло кого-то удивить. Ну и рефинанс овернайт банкам налили на 4,5 млрд. На этом фоне гривна, поступившая от НБУ в процессе выкупа чуть менее 50 млн. долларов теряется.
Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,735 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.
Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».
Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.
US
Участие казначейства в увеличении ликвидности всего 3 млрд. Основной прирост (15 млрд) дало погашение депосертификатов овернайт, размещенных в пятницу. Не думаю, что это могло кого-то удивить. Ну и рефинанс овернайт банкам налили на 4,5 млрд. На этом фоне гривна, поступившая от НБУ в процессе выкупа чуть менее 50 млн. долларов теряется.