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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7109711071117112

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:07

  Yuri_T написав:5% девала могут спровоцировать распродажи, что дополнительно уменьшит доходность.
потому не нужно тут угрём выскальзывать, не нужно... :D
я понимаю, некоторым сложно сказать однозначно "да, выхожу, план такой-то" или "нет, остаюсь, девал учтён в цене", нужно ведь поломаться немного, чтобы упрашивали... :mrgreen:


Доход по ОВГЗ 18%в гривне а по доллару 5% , девал в 13% допустим.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:07

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.

US

Участие казначейства в увеличении ликвидности всего 3 млрд.
Основной прирост (15 млрд) дало погашение депосертификатов овернайт, размещенных в пятницу. Не думаю, что это могло кого-то удивить.
Ну и рефинанс овернайт банкам налили на 4,5 млрд.
На этом фоне гривна, поступившая от НБУ в процессе выкупа чуть менее 50 млн. долларов теряется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:09

Привет из Днепра-6

Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,735 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:15

Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101666
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:28

Привет из Днепра-7

Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:43

Запланированная на 13 декабря приватизация Центрэнерго усё :mrgreen:
Кина не будет
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:00

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.

US

Участие казначейства в увеличении ликвидности всего 3 млрд.
Основной прирост (15 млрд) дало погашение депосертификатов овернайт, размещенных в пятницу. Не думаю, что это могло кого-то удивить.
Ну и рефинанс овернайт банкам налили на 4,5 млрд.
На этом фоне гривна, поступившая от НБУ в процессе выкупа чуть менее 50 млн. долларов теряется.


Доллар на межбанке точно не "удивило".

US
дядя Caша
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