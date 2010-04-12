Додано: Вів 11 гру, 2018 13:31

Привет из Днепра-10



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки

изрядного расширения гривневой ликвидности. На это указало резкое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара ограничились расширением спреда, исправляя предфинишный провал безналичной пары доллар-гривня на пятничной сессии - 27,72/27,77 UAH/USD.



Около 10.17 котировки безналичного «американца» вернулись к ценам вторничного открытия (27,72/27,74 UAH/USD), немного успокоившись после первого шока от увиденного гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора. По всей видимости, это бюджетные деньги, отправленные из Центра «на места», де-юре не имеющие отношения к событиям на межбанке.



Подтверждая это предположение, по состоянию на 10.23 Киева цена «американца» на межбанке понизилась до 27,71/27,74 UAH/USD.



Около 10.40 котировки безналичного доллара сузили спред (27,710/27,735 UAH/USD), сопровождаясь равновесной торговлей.



Сбалансированность спроса и предложения на торгах безналичного доллара

на межбанке задержало цены «американца» на отметке 27,710/27,735 UAH/USD по состоянию на 10.57 Киева.



Равновесие спроса и предложения СКВ на межбанке продолжалось недолго – к 11.05 выросшая активность продавцов понизила действующие цены доллара к 27,700/27,725 UAH/USD, повышая вероятность участия регулятора во вторничной сессии «инкогнито», с платформы Matching.



Около 11.20, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня оказалась на отметке 27,70/27,72 UAH/USD. В свою очередь регулятор, демонстрируя железные нервы, на моменте не вмешивается в это падение «американца».



К 12.04 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз (27,69/27,71 UAH/USD), подтверждая неучастие регулятора во вторничной сессии межбанка.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 7,04 коп., составил 27,7124 UAH/USD.



На 12.44 безналичный доллар на межбанке сделал еще полшага вниз по обеим позициям, оказавшись на отметке 27,685/27,705 UAH/USD.



По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке , снова понизившись на полкопейки, оказались на цифре 27,68/27,70 UAH/USD в условиях затухающей перед обедом торговой активности.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,00 UAH/USD, евро – 31,30/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с 10 декабря по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 10 декабря по спросу не изменился, по предложению понизился на 30 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1355, поднявшись до $1,1374 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1371 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 11 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 декабря спрос и офера потеряли по 20,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 11 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 12.12 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 27,87/27,94 UAH/USD, евро – 31,70/31,85 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.



По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении относительного равновесия покупок и продаж мелкооптовых партий доллара при незначительном преобладании спроса. На моменте цены работавшихся в городе валют понизились: 27,85/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,87/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Эта коррекция утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,96/27,99 UAH/USD, евро – 31,83/31,88 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,419 UAH/RUB, Киев опт 27,90/27,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,90/27,96 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,05 UAH/USD, евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 27,87/27,95 UAH/USD, розница – 27,80/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.



Регулятор на вторничной сессии валютного межбанка «отпустил» доллар «погулять» самостоятельно. Как оказалось, «без присмотра» «американец» сник, причем, если судить по справочному курсу от НБУ, заметней, чем накануне.



Думается, Институтская, отказавшись от гривневых интервенций, поставила задачу узнать состояние валютного межбанка в более объективных условиях.



Будем надеяться, полученная информация поможет нашему регулятор более точно определить свою тактику на ближайшую перспективу.



«Острый эксперимент» с размещением депосертификатов НБУ 07-го на астрономическую сумму 25 413 млн. грн., судя по всему, «аукнулась» на межбанковских торгах 10-11 декабря, усугубив состояние гривневой ликвидности.



К среде вырастет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке. Не исключено, это поспособствует пролонгации «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.



Неучастие НБУ во вторничной сессии продемонстрировало «неготовность» безналичного доллара к прекращению нисходящего тренда. Очевидно, 12-го коррекция «американца» замедлится, но вряд ли прекратится.



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