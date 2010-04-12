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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:24
Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:27
Перес де Куэльяр написав:
Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.*Відправлено з Чату
Мне напоминает тотже самый период, но по другим причинам. Ценники каждые 2 недели растут в магазинах, такой инфляции не было с весны 2008г.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 14:43
Перес де Куэльяр написав:
Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.*Відправлено з Чату
так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса
Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
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