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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7111711271137114

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:24

Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:27

  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


Мне напоминает тотже самый период, но по другим причинам. Ценники каждые 2 недели растут в магазинах, такой инфляции не было с весны 2008г.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Vitalych-new
 
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