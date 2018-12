Додано: Вів 11 гру, 2018 15:38

Vitalych-new написав: Перес де Куэльяр написав: Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.



*Відправлено з Чату Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.



так отож.....

Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ? так отож.....Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курсаИли оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

Такие же раздумья. Разве, что ОВГЗ вместо депо для грн. Похоже, что в следующем году доминантой должна быть не максимизация прибыли, а минимизация возможных потерь при реализации крупных рисков. Отсюда большая часть портфеля в валюте, часть которого в наличных, чтобы можно было быстро обменять при скачках курса. 20-30% на гривневом инструменте.

Как правильно написали ранее 2019-2020 года - "время собирать камни, а не расбрасывать". Такие же раздумья. Разве, что ОВГЗ вместо депо для грн. Похоже, что в следующем году доминантой должна быть не максимизация прибыли, а минимизация возможных потерь при реализации крупных рисков. Отсюда большая часть портфеля в валюте, часть которого в наличных, чтобы можно было быстро обменять при скачках курса. 20-30% на гривневом инструменте.Как правильно написали ранее 2019-2020 года - "время собирать камни, а не расбрасывать".

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.