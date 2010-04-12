Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
так отож..... Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
Vitalych-new написав:...Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
что такого случилось за пол-года, что возникли сомнения в реализации планов? сезонный рост на 2 гривны случился? случился. ставки в гривне подросли? подросли. выборы все еще не отменили. потому: 6-ти месячный депо в гривне, имхо, еще актуален. а вот 9-ти месячный уже фсё...
что касается меня: долларовые депо оставил, но уменьшил под фонд из расчета 30-31грн./долл.
Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
так отож..... Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Такие же раздумья. Разве, что ОВГЗ вместо депо для грн. Похоже, что в следующем году доминантой должна быть не максимизация прибыли, а минимизация возможных потерь при реализации крупных рисков. Отсюда большая часть портфеля в валюте, часть которого в наличных, чтобы можно было быстро обменять при скачках курса. 20-30% на гривневом инструменте. Как правильно написали ранее 2019-2020 года - "время собирать камни, а не расбрасывать".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Vitalych-new написав:...Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
что такого случилось за пол-года, что возникли сомнения в реализации планов? сезонный рост на 2 гривны случился? случился. ставки в гривне подросли? подросли. выборы все еще не отменили. потому: 6-ти месячный депо в гривне, имхо, еще актуален. а вот 9-ти месячный уже фсё...
что касается меня: долларовые депо оставил, но уменьшил под фонд из расчета 30-31грн./долл.
честно говоря, я не думаю о гривнедепо на полгода, чтоб следующее проседание курса выловить (они же не каждый год точно-точно будут ???). Я сейчас сравниваю годовой долларовый и гривневые на 1-1,5-2 года, чтоб не возиться с перекидками. Вообще это у меня "остатки" детских гривнедепозитов, открытых ещё в январе 2008г. - эти деньги только в этом году временно перекинул в доллар, т.к. в июне и курс был сильно низкий, и депоставки по гривне. Грубо говоря, часть денег ещё 20 месяцев должна полежать, другая - почти 4,5 года, такой вот эксперимент Ну и часто таскать заметные суммы между банками не хочется