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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71127113711471157116>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:24

Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:27

  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


Мне напоминает тотже самый период, но по другим причинам. Ценники каждые 2 недели растут в магазинах, такой инфляции не было с весны 2008г.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:13

  Moneta написав:
  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


Мне напоминает тотже самый период, но по другим причинам. Ценники каждые 2 недели растут в магазинах, такой инфляции не было с весны 2008г.

Ну, с луком это какой-то сговор. Не может кг лука стоить почти бакс.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:29

гагарины, курите нервно в сторонке. Фунт особенно порадовал.

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Тролли и провокаторы на форуме - tea, somilitark, Yuri_T.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:31

  Vitalych-new написав:...Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

что такого случилось за пол-года, что возникли сомнения в реализации планов?
сезонный рост на 2 гривны случился? случился.
ставки в гривне подросли? подросли.
выборы все еще не отменили.
потому:
6-ти месячный депо в гривне, имхо, еще актуален.
а вот 9-ти месячный уже фсё...

что касается меня: долларовые депо оставил, но уменьшил под фонд из расчета 30-31грн./долл.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:38

  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

Такие же раздумья. Разве, что ОВГЗ вместо депо для грн. Похоже, что в следующем году доминантой должна быть не максимизация прибыли, а минимизация возможных потерь при реализации крупных рисков. Отсюда большая часть портфеля в валюте, часть которого в наличных, чтобы можно было быстро обменять при скачках курса. 20-30% на гривневом инструменте.
Как правильно написали ранее 2019-2020 года - "время собирать камни, а не расбрасывать".
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:44

  hamster bear написав:Такие же раздумья. Разве, что ОВГЗ вместо депо для грн.

со сроком погашения в мае'19
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48

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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 15:50

  Yuri_T написав:
  Vitalych-new написав:...Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

что такого случилось за пол-года, что возникли сомнения в реализации планов?
сезонный рост на 2 гривны случился? случился.
ставки в гривне подросли? подросли.
выборы все еще не отменили.
потому:
6-ти месячный депо в гривне, имхо, еще актуален.
а вот 9-ти месячный уже фсё...

что касается меня: долларовые депо оставил, но уменьшил под фонд из расчета 30-31грн./долл.


честно говоря, я не думаю о гривнедепо на полгода, чтоб следующее проседание курса выловить (они же не каждый год точно-точно будут ???). Я сейчас сравниваю годовой долларовый и гривневые на 1-1,5-2 года, чтоб не возиться с перекидками. Вообще это у меня "остатки" детских гривнедепозитов, открытых ещё в январе 2008г. - эти деньги только в этом году временно перекинул в доллар, т.к. в июне и курс был сильно низкий, и депоставки по гривне. Грубо говоря, часть денег ещё 20 месяцев должна полежать, другая - почти 4,5 года, такой вот эксперимент 8)
Ну и часто таскать заметные суммы между банками не хочется
Vitalych-new
 
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