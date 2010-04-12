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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7114711571167117>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:08

  Перес де Куэльяр написав:Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.


Дякую за пораду, але як я казав раніше для мене це все ще той експеримент. Хоч і суму можливо вже доведеться розділити, але я ці гроші виділив саме на цей єксперимент.
З 2013р. вже не заробляю на депозитах - ставки не перекривають ризики, доводиться "жити на одну зарплату". А за 2004-13р. вдалося заробити більше 35 тис.дол. навіть враховуючи втрати від гривнедепо, які були в банках на початок жовтня 2008р.
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:15

  Grisha1 написав:Очень интересная картина - обменники принимают по 27.90, а Юнекс продает по 27.81.


Правильнее будет писать "Юнекс не продает по 27,81".
И вы только сегодня это обнаружили?
Уже больше месяца опты покупают на 5-10 копеек дороже, чем минимальный курс продажи в банках. Это для оптовых количеств (от 1000). А розница покупает по лучшим курсам продажи банков. Опт стимулирует переток из банков к ним.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 11 гру, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:20

  Vitalych-new написав:по 27,90 думаю сливать обратно в гривну точно не стоит 8)


это пока не стоит
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:24

  Tolevas написав:
  Vitalych-new написав:по 27,90 думаю сливать обратно в гривну точно не стоит 8)


это пока не стоит

А при каком курсе будет стоит ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:27

  zzzzzz написав:
  Tolevas написав:
  Vitalych-new написав:по 27,90 думаю сливать обратно в гривну точно не стоит 8)


это пока не стоит

А при каком курсе будет стоит ?


Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:35

Tolevas
А варианты выше 27,90 не рассматриваются ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:40

  Tolevas написав:Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"

Вартує зливати на зростанні, або на відскоках на падінні. Дивлюся магічна позначка 28 знову з‘виться в Харкові увечері на прийом, ніяк не відпускає, можливо і МБ «дно» грудня дістав.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:41

  zzzzzz написав:Tolevas
А варианты выше 27,90 не рассматриваются ? :mrgreen:


Ну мы о разном говорим. Я просто к фразе придрался. Случаи бывают разные. Не стоит говорить слова "точно", "никогда" и так далее. Будущего не знает никто. Забудьте.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:48

  Перес де Куэльяр написав:
  Tolevas написав:Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"

Вартує зливати на зростанні, або на відскоках на падінні. Дивлюся магічна позначка 28 знову з‘виться в Харкові увечері на прийом, ніяк не відпускає, можливо і МБ «дно» грудня дістав.

*Відправлено з Чату


Где вы такой примем в Харькове увидели? Я вижу максимум 27,96. И вообще каждый день опт опускается на несколько копеек.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54

Tolevas
На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.
serg1974
 
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