Перес де Куэльяр написав:Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.
Дякую за пораду, але як я казав раніше для мене це все ще той експеримент. Хоч і суму можливо вже доведеться розділити, але я ці гроші виділив саме на цей єксперимент. З 2013р. вже не заробляю на депозитах - ставки не перекривають ризики, доводиться "жити на одну зарплату". А за 2004-13р. вдалося заробити більше 35 тис.дол. навіть враховуючи втрати від гривнедепо, які були в банках на початок жовтня 2008р.
Grisha1 написав:Очень интересная картина - обменники принимают по 27.90, а Юнекс продает по 27.81.
Правильнее будет писать "Юнекс не продает по 27,81". И вы только сегодня это обнаружили? Уже больше месяца опты покупают на 5-10 копеек дороже, чем минимальный курс продажи в банках. Это для оптовых количеств (от 1000). А розница покупает по лучшим курсам продажи банков. Опт стимулирует переток из банков к ним.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 11 гру, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Vitalych-new написав:по 27,90 думаю сливать обратно в гривну точно не стоит
это пока не стоит
А при каком курсе будет стоит ?
Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"
Tolevas написав:Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"
Вартує зливати на зростанні, або на відскоках на падінні. Дивлюся магічна позначка 28 знову з‘виться в Харкові увечері на прийом, ніяк не відпускає, можливо і МБ «дно» грудня дістав.
Tolevas написав:Ну я же о курсе 27,90 написал. Сейчас вроде вокруг него пляшем, дергаться нет смысла. А вот полетит МБ сниз на 27,50, а то и на 27 весной или раньше, тогда и подумаем задним умом: "А ведь стоило слиться на 27,90!"
Вартує зливати на зростанні, або на відскоках на падінні. Дивлюся магічна позначка 28 знову з‘виться в Харкові увечері на прийом, ніяк не відпускає, можливо і МБ «дно» грудня дістав.