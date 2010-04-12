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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59
serg1974 написав:Tolevas
На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.
на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.
И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:00
Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.
И бедные купившие его в расчете на рост.
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Tolevas
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