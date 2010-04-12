Перес де Куэльяр написав:

Vitalych-new написав: Перес де Куэльяр написав: Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.



*Відправлено з Чату Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.



так отож.....

Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ? так отож.....Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курсаИли оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?

Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні,

то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.