Как уточнила вечером во вторник пресс-служба Министерства финансов Украины, первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро предоставлен в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.
Средства направляются в государственный бюджет и, в частности, для обеспечение внедрения структурных реформ.
Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101790
Ну теперь можно еще месяц сливать бабло на межбанке )))
Перес де Куэльяр написав:Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята.
Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.
так отож..... Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.
Предсказателей,гадалок ,паникёров - нагнетателей вешать за яйца на столбах , у кого нету их -расстреливать, по законам военного времени.