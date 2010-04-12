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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7114711571167117

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59

  serg1974 написав:Tolevas
На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.


на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.
И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:00

Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.
И бедные купившие его в расчете на рост.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:28

Как уточнила вечером во вторник пресс-служба Министерства финансов Украины, первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро предоставлен в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

Средства направляются в государственный бюджет и, в частности, для обеспечение внедрения структурных реформ.

Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101790


Ну теперь можно еще месяц сливать бабло на межбанке )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:31

Re: Валютный рынок в контексте

Ожидается блокада Керчинского пролива на ближайшие трое суток.
Доллар может подрасти.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:42

  Перес де Куэльяр написав:Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята.

*Відправлено з Чату
Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» , я ще раз нагадаю в чому може бути негативний сценарій для гривні перед НР.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:37

  Перес де Куэльяр написав:
  Vitalych-new написав:
  Перес де Куэльяр написав:Таке відчуття, як «затишшя перед буревієм» . Згадав минуле, трохи більше 10р.тому, коли чутки були, що доляр буде по 3грн. , а я його купував в Ощаді по 4.76 , а потім через деякий час раптово «бац» і Аваль на закритті по 6 дає по дзвінку за чверть цеглини. Добрі часи були.

*Відправлено з Чату


так отож.....
Сижу тут и думку гадаю - послезавтра вываливается долларовый депо (полгода назад было бы грех не воспользоваться курсом 26,10 и не перевести гривнедепо в доллары), изначально был план вернуться в декабре в гривну и опять на депо. Но гляжу на нынешние 27,90 на приём и как-то стрёмно так низко в гривну выходить - запасу мало на возможный рост курса :oops: Или оставлять под 5,5%годовых доллары (4,43% на выходе), или рисковать и вкладываться в 17-17,5% годовых в гривне с капитализацией (до 15,03% чистыми)..... Ведь 10,6% разницы могут спокойно быть нивелированы ростом курса в 27,90 до 30,85 за год, а ведь это ж не маловероятно ?
Наступний рік вибори, жорстка боротьба може принести нестабільність, додати високий рівень військової загрози, та агресіі від РФ, сподівання на мир марні, навіть коли прийде інший Президент, а якщо почнуть тікати з "баблом" попередники? На рік депозит, це ризик, що можливо його зовсім втратити, або мараторій, бо коли скрутно Країні, то підбриють в першу чергу вкладників, яких зараз справно заганяють на депо.Вам бачу подобається кататися на деповнесках, то мабуть на півроку в гривні, як пише Юрій_Т, а далі по обставинах, якщо є зайві ризикові кошти.

Предсказателей,гадалок ,паникёров - нагнетателей вешать за яйца на столбах , у кого нету их -расстреливать, по законам военного времени. :evil: :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:42

  vovan_prm написав:Ожидается блокада Керчинского пролива на ближайшие трое суток.
Доллар может подрасти.

де*** млять москальські, гляньте на погоду..... https://www.ventusky.com/?p=44.3;37.4;4&l=rain-3h
Vadim V
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