Как уточнила вечером во вторник пресс-служба Министерства финансов Украины, первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро предоставлен в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.
Средства направляются в государственный бюджет и, в частности, для обеспечение внедрения структурных реформ.
Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101790
Ну теперь можно еще месяц сливать бабло на межбанке )))
Перес де Куэльяр написав:Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята.
Перес де Куэльяр написав:Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята.