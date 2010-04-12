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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:50
prodigy написав: Tolevas написав:
Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.
И бедные купившие его в расчете на рост.
в перспективе пол-года точно...но главное терпение
В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 20:52
Vadim V написав: Перес де Куэльяр написав:
Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» .
Сникерс , не нагнетай !
Пізнайко колись писав до Переса - Мій чорний друг.
Перес молодець - афроукраїнець.Ліпше,аніж москаль.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 20:56
Tolevas написав: serg1974 написав:Tolevas
На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.
на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.
И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3.
Вчора Вас Пізнайко просив порадити - коли в грудні купити долари.Чого не порадили?
П.С.Сьогодні заходив до Гагаріна вранці,думав буде космонавт на роботі.Його не було,був компаньйон.Каже - Гагарін відпочивають і будуть після обіду.
Гагарін - де були?
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