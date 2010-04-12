В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:50
В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся.
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:52
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:56
Вчора Вас Пізнайко просив порадити - коли в грудні купити долари.Чого не порадили?
П.С.Сьогодні заходив до Гагаріна вранці,думав буде космонавт на роботі.Його не було,був компаньйон.Каже - Гагарін відпочивають і будуть після обіду.
Гагарін - де були?
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:02
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