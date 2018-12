Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7115711671177118> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 954 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 49 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 608 Всього голосів : 954 Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59 serg1974 написав: Tolevas

На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём. На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.



на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.

И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3. на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3. Tolevas Повідомлень: 1064 З нами з: 06.03.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 18:00 Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.

И бедные купившие его в расчете на рост. Tolevas Повідомлень: 1064 З нами з: 06.03.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 18:28



Средства направляются в государственный бюджет и, в частности, для обеспечение внедрения структурных реформ.



Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101790 Как уточнила вечером во вторник пресс-служба Министерства финансов Украины, первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро предоставлен в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.Средства направляются в государственный бюджет и, в частности, для обеспечение внедрения структурных реформ.Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами. Источник:



Ну теперь можно еще месяц сливать бабло на межбанке ))) Ну теперь можно еще месяц сливать бабло на межбанке ))) Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29571 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2900 раз. Подякували: 4795 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 18:31 Re: Валютный рынок в контексте Ожидается блокада Керчинского пролива на ближайшие трое суток.

Доллар может подрасти. Только не юля vovan_prm 1 Повідомлень: 1922 З нами з: 09.09.14 Подякував: 644 раз. Подякували: 634 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 18:42 Перес де Куэльяр написав: Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята.



*Відправлено з Чату Тут така річ може відбутися з політичного боку, що під відміну ВС, «мокшанці» влаштують якусь "свиню" для Порошенка, наприклад "стовбець прикордонний зламають", щоб подовжили ВС, а це відтермінування виборів, розраховуючи на сварку еліти у ВР, а також налаштувати проти дій Влади певний прошарок опозиційно налаштованого населення і всякого роду ворогів України, а саме головне, як в «Мордорі» не люблять Петра Олексійовича, аж корчить від нього, то висновок - що мабуть все правильно робить Петро. До чого я підводжу, що до цих подій 26 грудня, можливий негативний сценарій для гривні і це теж треба враховувати, але будемо сподіватись на спокій в Державі і веселі Новорічні Свята. Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» , я ще раз нагадаю в чому може бути негативний сценарій для гривні перед НР. Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» , я ще раз нагадаю в чому може бути негативний сценарій для гривні перед НР. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1978 З нами з: 06.01.17 Подякував: 715 раз. Подякували: 718 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 20:11 Tolevas написав: Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.

И бедные купившие его в расчете на рост. Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.И бедные купившие его в расчете на рост.



в перспективе пол-года точно...но главное терпение в перспективе пол-года точно...но главное терпение h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр prodigy Повідомлень: 4474 З нами з: 03.12.13 Подякував: 1961 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 20:50 prodigy написав: Tolevas написав: Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.

И бедные купившие его в расчете на рост. Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.И бедные купившие его в расчете на рост.



в перспективе пол-года точно...но главное терпение в перспективе пол-года точно...но главное терпение



В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся. В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся. Tolevas Повідомлень: 1064 З нами з: 06.03.17 Подякував: 27 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 20:56 Tolevas написав: serg1974 написав: Tolevas

На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём. На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.



на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.

И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3. на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3.

Вчора Вас Пізнайко просив порадити - коли в грудні купити долари.Чого не порадили?

П.С.Сьогодні заходив до Гагаріна вранці,думав буде космонавт на роботі.Його не було,був компаньйон.Каже - Гагарін відпочивають і будуть після обіду.

Гагарін - де були? Вчора Вас Пізнайко просив порадити - коли в грудні купити долари.Чого не порадили?П.С.Сьогодні заходив до Гагаріна вранці,думав буде космонавт на роботі.Його не було,був компаньйон.Каже - Гагарін відпочивають і будуть після обіду.Гагарін - де були? tea Заблокований Повідомлень: 16200 З нами з: 15.11.08 Подякував: 435 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 21:03 Grisha1 написав: Очень интересная картина - обменники принимают по 27.90, а Юнекс продает по 27.81. Очень интересная картина - обменники принимают по 27.90, а Юнекс продает по 27.81.

я там был вчера, сказали есть, но типа мало.

По факту вообще ничего не продали - "прога глючит"



Это как минимум странно, так как в моём понимании низкий курс покупки и продажи должен подразумевать, что у них долларов куры не клюют. я там был вчера, сказали есть, но типа мало.По факту вообще ничего не продали - "прога глючит"Это как минимум странно, так как в моём понимании низкий курс покупки и продажи должен подразумевать, что у них долларов куры не клюют. Zerg Повідомлень: 5 З нами з: 19.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 21:13 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара на 4,74 коп., на торгах вторника повысился на 6,36 коп., оказавшись на уровне 27,7132 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 11-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,04 коп., составил 27,7124 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 11 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,72/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ растянула спред, повысив офера до 27,72/27,77 UAH/USD, заволновавшись из-за появившейся информации о заметном росте гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 45 345,3 млн. грн. к отметке 68 886,9 млн. грн. Предположительно, это результат погашения НБУ депозитных сертификатов, проданных регулятором 07-го на сумму, превышающую 25,0 млрд. грн., среди которых бумаг overnight банки приобрели на 18,425 млрд. грн. Кроме того, Казначейство перечислило изрядные объемы субвенций на медицину и образование. Регламент межбанка исключал попадание этой гривни на торги.

Регламент межбанка исключал попадание этой гривни на торги.

Однако вскоре участники торгов успокоились, а держатели СКВ инициировали ее продажу, игнорируя этот рост гривневой ликвидности, вернув курс «американца» около 10.15 на уровни открытия: 27,72/27,74 UAH/USD. С этого момента стартовал нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, причем снижение до 11.35 проходило достаточно динамично, уронив курс СКВ на этот час к 27,70/27,71 UAH/USD. Складывалось впечатление, что игроки намеренно торопились уронить цену доллара, пытаясь заставить регулятор появиться на рынке и выкупить часть долларовой ликвидности. После упомянутого часа коррекция СКВ потеряла темп, игравшие на понижение участники рынка, похоже, надеялись на благосклонность регулятора, «заморозив» откат на целый час. Когда надежды на Институтскую растаяли, доллар возобновил снижение, хотя и более медленным темпом, сумев к обеденному перерыву упасть до цифры 27,68/27,70 UAH/USD.



После обеда, по сути, до самого завершения вторничной сессии межбанка, «американец» на опустевшем МЕЖБАНКЕ не покидал эту цифру.



В районе отметки 27,69/27,71 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 11 декабря, совершив уже ничего не решающий предфинишный подскок «дохлой кошки».



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7132 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,26% с 28,0672 UAH/USD до 27,7132 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.16 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 декабря, углубив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке сохранилась избыточная долларовая ликвидность, накопленная ранее игроками, опасавшимися курсовых «обострений» в связи с введением военного положения.



Во-вторых, несмотря на заметный рост объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, гривни на межбанке не хватало, заставляя игроков расставаться с СКВ ради нацвалюты. Трудности с гривней подтверждалось сохранением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в «приподнятом» накануне состоянии: 17,00/18,50 годовых.



В-третьих, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой надо обязательно продать на межбанке, формируя там дополнительное предложение доллара, снижающее его цену.



В-четвертых, в отличие от предыдущей сессии, 11-го регулятор отказался от гривневых интервенций с платформы Matching, не препятствуя «свободному падению» «американца».



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 11 декабря немного повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объем обязательных продаж СКВ на межбанке.



Во-вторых, рынок безналичной пары доллар-гривня стал более «медвежьим» (если накануне средневзвешенный курс доллара потерял 4,74 коп., нынче он упал на 6,36 коп.).



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью) 11 декабря была снята с повестки дня.



Рынки всех системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) отметившись около полудня на внутридневным минимумах цен в паре доллар=гривня, после обеда начали рост. Среди возможных причин этого дружного разворота вверх на поверхности лежит стартовавшее с 15.30 Киева на валютном межбанке безоборотное «зеленое» ралли, которого вполне могло «впечатлить» клиентов наличного рынка. Однако, это пояснение не годится, поскольку подорожание наличного доллара началось заметно раньше. А наиболее вероятным поводом для этого стали события двухнедельной давности.



Причина послеобеденной активизации клиентских покупок доллара состоит в отложенной с даты введения военного положения гривне, текущий курс которой относительно доллара аккурат в этот вторник сравнялся с цифрами 25 ноября.



Часть субъектов наличного рынка поторопилась конвертировать свою гривневую ликвидность в СКВ, остальные просто «отложили» ее «до лучших» времен, которые, судя по всему, наступили именно 11 декабря, индицировав вторую волну «утилизации» гривневой ликвидности в доллар.



Если на рынках большинства вышеперечисленных городов констатировали достаточно сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня, несмотря на возобновление роста курса пары доллар-гривня и выросшую активность покупок.



Исключение составил рынок Запорожья, где доллара, со слов тамошних дилеров, явно не хватало. Это и стало причиной итогового «перекоса» местного рынка в сторону спроса.



Представители остальных рынков рапортовали о равновесной торговле, которая стала главной причиной некоторого прогресса на участке ликвидности, о чем сообщили валютчики Киева, Днепра, Одессы и Крыжополя.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса), либо выросла на 2,0 коп. (Днепр, Крыжополь).

Офера либо не изменились (Киев), либо прибавили 1,0-4,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 3,0 коп. (Запорожье).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо понизились на 3,0-5,0 коп. (Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо прибавили 2,0-5,0 коп. (Киев).



Послеобеденный вторничный рост курса наличного доллара, по всей видимости, может служить «прогнозом» на ближайшие торги валютного межбанка в секторе доллара.

Мы считаем, что дополнительными аргументами в пользу этих ожиданий является «зеленое» по сути безоборотное ралли на валютном межбанке, стартовавшее с 15.30 Киева, а также изрядный гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора. Несмотря на вышеупомянутые ограничений, какая-то часть этого гривневого изобилия правдами и неправдами все равно окажется на межбанке, стимулируя тамошнее подорожание «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 11 декабря в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 11 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90-92/27,97-99 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,80-85 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое требовало ценовой поддержки из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца».



В дисконтировании цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,87/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Эта коррекция утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский спрос, заставив наших дилеров-«неформалов» повышать действующие цены.



Судя по всему, понизившиеся к полудню цены пары доллар-гривня достигли уровня 25 ноября, перед началом введения военного положения, с одной стороны вызвавшего динамичную и граничащую с панической конвертацию части гривневой ликвидности в СКВ, с другой, вторая часть «свободного» объема нацвалюты была отложена и дожидалась более благоприятного момента для трансформации в доллар.



Послеобеденное подорожание наличного мелкооптового и розничного доллара не нарушило текущее равновесие спроса и предложения, которое в немалой степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 11 декабря биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера стали выше на 2,0-4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 27,90-92/27,97-99 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 11-го в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в ценовой поддержке из-за случившегося утром снижения цен безналичного «американца».



В дисконтировании цен нуждались и мероприятия по выравнивании спроса и предложения.



Около 12.23 в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились до 27,87/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Эта коррекция утренних уровней сопровождалось равновесной торговлей. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке заметно активизировался клиентский спрос, заставив наших дилеров-«неформалов» повышать действующие цены.

О вероятных причинах появления этого спроса, вызвавшего послеобеденное подорожание оптового «американца», мы сообщили выше.



Послеобеденное подорожание наличного оптового доллара не нарушило текущее равновесие спроса и предложения, которое в немалой степени способствовало росту оборотов. Последние, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 11 декабря биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре на 2,0 коп., офера стали выше на 2,0-4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 3,0-5,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 декабря уровнями 31,60-65/31,80-85 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 5,0-10,0 коп, офера потеряли столько же.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 11-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. Особенно заметно это было после обеда, когда рост наличного доллара сопровождался коррекцией евро.





Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 11-го не интересовал клиентов. Интерес к евро не сумело реанимировать стартовавшее с 08.00 Киева ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшее евро, по сути, к уровню $1,1400, где, впрочем, он не задержался, обвалившись к $1,1320.



Как мы указывали в более ранних обзорах, эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Все просто - высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1371 к $1,1323, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 48 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив обе позиции наличного евро в течение вторника, вполне адекватно отреагировали на эту «потерю» евро «в миру». Учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1355, пара евро-доллар к 08.00 Киева успела подняться в район отметки $1,1371. Вскоре последовала европейская сессии рынка forex, стартовавшая, как всегда, с небольшого провала ($1,1360 по состоянию на 08.25 Киева), которое сменило ралли, затянувшееся до 13.40 Киева. В этот час пара евро-доллар прикоснулась к отметке $1,1400 и тотчас инициировала динамичное снижение, оказавшись около 19.25 чуть ниже уровня $1,1310. Чуть погодя пара евро-доллар попыталась реабилитироваться, но дело исчерпалось касанием цифры $1,1320, которую пара не покидала до 20.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



После обеда, ближе к 15.00 Киева, рисковые инструменты получили поддержку.



Согласно сообщению агентства Bloomberg, китайское правительство подготовило распоряжение по снижению таможенных пошлин на американские автомобили с текущего уровня 40% на 15%. Это соответствует заявлению президента США Трампа, сделанному после встречи с китайским руководителем, о том, что «Китай уменьшит тарифы».



Данное сообщение способствовало некоторому росту оптимизма инвесторов, что отразилось в росте котировок на мировых фондовых рынках. На рынке форекс поддержку получили рисковые инструменты, курс иены как валюты «тихой гавани», оказался под давлением.



Курс пары евро-иена по состоянию на 14.40 Киева вырос с отметки ¥128,41 до ¥128,96.



Курс фунт-иена поднялся с уровня ¥142,00 до ¥142,89. Курс австралийский доллар-иена вырос почти на 50 пунктов до отметки ¥81,70.



Курс пары доллар0иена стабилен выше уровня ¥113,00.



Давление на курс иены оказывают также вчерашние крайне слабые данные по уровню ВВП в Японии за III квартал.



Президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что он удивлен ходом событий вокруг Brexit. Юнкер отметил, что имеющееся соглашение является единственно возможным вариантом.



Сегодня у премьер-министра Великобритании Мэй запланированы встречи, с премьер-министром Голландии, канцлером Германии, президентом Совета Европы Туском и президентом Еврокомиссии Юнкером.



Представитель правительства Великобритании заявил сегодня, что правительство намерено вернуть соглашение по Brexit к рассмотрению британского парламента до 21 января.



Спустя полчаса фунт стерлингов укрепляется относительно доллара США и евро на торгах во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии на новости о переносе голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС об условиях Brexit.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отмене голосования в Палате общин, запланированного на 11 декабря. Во вторник представитель Т.Мэй сообщил, что голосование пройдет до 21 января 2019 года.

Британский премьер во вторник начала тур по европейским странам, чтобы попытаться добиться смягчения условий соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит возможности для пересмотра условий соглашения, но видит возможность для прояснения его деталей, пишет The Wall Street Journal.



Курс фунта к доллару на торгах во вторник по состоянию на 15.25 Киева поднялся на 0,4% - до $1,2612.



Курс евро относительно фунта опустился на 0,2%, до £0,9026.



Некоторое ослабление опасений относительно ситуации в Великобритании оказывает поддержку и евро, учитывая, что «жесткий» Brexit считается негативным фактором и для экономики еврозоны.



Пара евро-доллар во вторник на указанный выше час торгуется на уровне $1,1383 по сравнению с $1,1356 на закрытие предыдущей сессии.



Ослаблению доллара также способствует некоторое увеличение аппетита к риску на мировых рынках на фоне возросших ожиданий продвижения США и Китая в решении торговых проблем.



По данным агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей. Источники агентства сообщили во вторник, что предложение о сокращении пошлин до 15% с нынешних 40% было представлено в правительство и будет рассмотрено в ближайшие дни.



Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Индекс ICE, оценивающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,2%.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥113,14 против ¥113,18 накануне, евро подорожал до ¥128,76 по сравнению с ¥128,71.



Федрезерв приступил к сокращению своего баланса в октябре 2017 г., а ЕЦБ начал постепенно сокращать программу покупки активов в этом году, планируя полностью свернуть ее к концу декабря. В этот четверг европейский регулятор проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике, которое прежде всего представляет интерес именно с точки зрения возможного изменения планов ЕЦБ, учитывая замедление роста европейской экономики, по-прежнему низкую базовую инфляцию и усиление политических рисков, в частности, в связи с ситуацией во Франции и Италии.



В США банковская система находится в благополучном состоянии, но при этом существует риск, что инверсия кривой доходности гособлигаций, особенно в ее ближнем сегменте, приведет к сокращению банковского кредитования.



Все это дает повод для дополнительных опасений в отношении перспектив роста мировой экономики в 2019 г. Все больше оснований полагать, что в 2018 г. глобальная экономика достигла пика своего циклического роста. Разворот в динамике сводного глобального индекса PMI произошел еще в феврале.

Сокращение размера ВВП уже зафиксировано в Германии и Японии. Темпы роста китайской экономики снижаются, и последние месячные индикаторы деловой активности указывают на сохранение риска ее «жесткой посадки». В начале 2018 г. участники рынка сходились во мнении, что рост мировой экономики станет более синхронным и масштабным, однако на практике в течение этого года рост становился все более асинхронным и зависимым от положения дел в США, где темпы роста за счет фискального стимулирования заметно превысили уровень тренда.



Положительный эффект фискального стимулирования уже начинает ослабевать, а в течение 2019 г., скорее всего, окончательно сойдет на нет. Как минимум это негативно отразится на темпах роста экономики самих США. Учитывая увеличение размера долга федерального правительства США в процентном отношении к ВВП и отсутствие единства законодательной власти, в среднесрочной перспективе фискального симулирования в стране уже не будет. А при рекордно высоком уровне долга в мировой экономике в процентном отношении к глобальному ВВП естественно ограничивается и доступность фискальных ресурсов, которые могли бы поддержать ее устойчивое восстановление.



Это находит свое отражение в динамике основных рынков гособлигаций. В начале 2018 г. участники рынка ожидали, что, например, доходность 10-летних казначейских облигаций США неизбежно будет расти и, возможно, приблизится к 3,75–4,00%. Эти представления базировались на устойчивом росте американской экономики, ускорении инфляции и ожиданиях того, что в ближайшем будущем госдолг США достигнет уровня в триллион долларов. В реальности события сложились иным образом.



Своего максимума в 3,26% доходность 10-летних UST достигла 9 сентября, а затем начала снижаться и к 10 декабря упала до 2,82%. Инвесторы обеспокоены тем, что кривая может приобрести инверсную форму, что обычно рассматривается как предвестник рецессии (правда, как показывают исторические данные, временной лаг между инверсией и фактическим наступлением рецессии может оказаться практически любым в промежутке до двух лет). Среди более точных индикаторов надвигающегося спада можно отметить продажи новых домов в США и первичные заявки на пособие по безработице.



Федрезерв и сам признает наличие признаков замедления роста мировой экономики, а рынки закладывают все меньшую вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 2019 г. При этом сохраняется высокая вероятность того, что ФРС все-таки решит повысить ставку в последний раз в текущем году на заседании, которое состоится во вторник–среду на будущей неделе.



Неудивительно, что тема дивергенции (расхождения) векторов монетарной политики ФРС США и других крупнейших центробанков, которая в начале года рассматривалась как главный фактор дальнейшего укрепления доллара, быстро теряет свою актуальность.



Меж тем приближается период высокой волатильности и низкой ликвидности на рынке в связи с праздниками католического Рождества и Нового Года. Рост пары евро-доллар, спровоцированный предположительно негативными для доллара результатами заседания ФРС и проблемами с достижением договоренностей по финансированию правительства США может резко усилиться за счет срабатывания стопов по коротким позициям. Очевидно, что крупные стопы находятся за отметкой $1,15. Мы уже не исключаем того, что пара может на усилившейся волатильности праздничных дней показать резкий рост в ближайшие недели, вплоть даже до отметки $1,1550.



Тем не менее, затем мы ждем, что замедление мировой экономики и высокая стоимость заимствований в долларах снова окажет поддержку доллару в ипостаси валюты-убежища.



Но, как часто бывает с прогнозами валютных курсов, рыночное большинство вполне может ошибаться, а, казалось бы, «очевидные» фундаментальные факторы – преподносить сюрпризы. Например, вторничное изрядное укрепление доллара с 96,90 к отметке 97,50 пункта по индексу доллара USDX «за счет» падения остальных системных валют G10.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,60-65/31,80-85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное падение бидов на 5,0 коп. на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника по обеим позициям.



Торги рублем 11 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», несколько улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему с закрытия понедельника на 5,0-10,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Регулятор на вторничной сессии валютного межбанка «отпустил» доллар «погулять» самостоятельно. Как оказалось, «без присмотра» «американец» сник, причем, если судить по средневзвешенному курсу, более заметно, чем накануне.



Думается, Институтская, отказавшись от гривневых интервенций, поставила задачу узнать состояние валютного межбанка в более объективных условиях.



Будем надеяться, полученная информация поможет нашему регулятор более точно определить свою тактику на ближайшую перспективу.



«Острый эксперимент» с размещением депосертификатов НБУ 07-го на астрономическую сумму 25 413 млн. грн., судя по всему, «аукнулся» на межбанковских торгах 10-11 декабря, усугубив состояние гривневой ликвидности.



К среде вырастет приток экспортной выручки из-за рубежа, половину которой надо обязательно реализовать на межбанке. Не исключено, это поспособствует пролонгации «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.



Неучастие НБУ во вторничной сессии продемонстрировало «неготовность» безналичного доллара к прекращению нисходящего тренда. Очевидно, 12-го коррекция «американца» замедлится, но вряд ли прекратится.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69410 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4445 раз. Подякували: 8028 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7115711671177118> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1395 , 1396 , 1397

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 13967 1594451

Surfer Вів 11 гру, 2018 21:23 Валютный рынок в мире 1 ... 650 , 651 , 652

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6513 1378544

ЛОБ Пон 10 гру, 2018 21:29 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 248470

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58