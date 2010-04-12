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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:16
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:22
Интересно, а куда это деньги у юр лиц подевались , причем за месяц очень сильное падение. 13 млрд.грн + 385 млн $
Зин, где деньги ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:04
Видел сегодня в розничном обменнике прием 27.9.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:08
По Харькову сегодня тьма обменок была с таким курсом, а на центральной площади в 1-й аптеке видел прием и по 27,93. А опт принимал в течение дня от 27,95 (утром) - 27,93 (днем) - до 27,96 (к вечеру). В харьковском Юнексе долларов не было, был только курс. Реально купить доллары можно было за те же 27,90.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:25
zzzzzz
Скоріше ці гроші пішли на забезпечення передноворічних продаж. Товар переважно необхідно замовити(оплати) за місяць наперед.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:34
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
03.12.2018 335,484223 28,1727 -0,0500 27,227200 0,0033
04.12.2018 572,994583 28,1259 -0,0468 27,232524 0,0053
05.12.2018 492,390244 27,9757 -0,1503 27,236288 0,0038
06.12.2018 565,864055 27,8796 -0,0961 27,240011 0,0037
07.12.2018 519,721059 27,8242 -0,0553 27,243100 0,0031
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,079704(0,085387). Курс йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 7,9704 копійки за добу. Це десь на пів копійки повільніше чим ріс на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,003842(0,006283). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,3842 копійки за добу. Це майже удвічи повільніше ніж на тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 2486,4542(3011,5373). Оберти на 525,0831 млн. меньші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 497,29(602,31) млн. долярів. Це на 17,44 відсотка менььше від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 425,53(423,95). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,24309961. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
На кінець року ця величина очікується всього на рівні 27,24309961+15(робочі дні)*0,003842=27,30072961 грн/дол.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:55
Фунт ушел ниже 1,25. И на прокол уровня это уже не похоже.
Все, уже отскакивает от 1,25 вниз. 1,25 превратилось из сопротивления в поддержку.
А ведь совсем недавно казалось, что 1,27 - это дно.
Аж интересно, чем вся эта катавасия с брекзитом закончится.
Взлетом фунта или его дальнейшим провалом.
Додано: Сер 12 гру, 2018 00:03
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