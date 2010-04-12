Около 11.17 котировки безналичного «американца» все еще оставались на отметке 27,770/27,795 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.
Утреннее повышение цен безналичного доллара, в значительной степени спровоцированное действиями экспортеров, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика не согласуется с символическим снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Яша написав:Перес де Куэльяр Добавьте к этому желание чиновников быть в европейском тренде - отмыть бюджетную гривну до католического рождества и отдыхать. Если коррсчета и сегодня не превратятся в депосертификаты, дамоклов меч опустится над межбанком. Наличные валютоманы тут же себя проявят.
Так, все вірно. "Валютомани" реагують миттєво, вже по 5коп. додали, Харків ще з вечора милився, все на попит малював заявки, нетипові для спокійного дня.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 12 гру, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Прошёлся по банкам, долларов практически нигде нет) Не отказали только в ОТП и Агриколь.. спустя час проходил мимо-курсы ОТП поднял на 17 копеек до 28.12, Агриколь на 5к. Во многих банках "висит" система.
К 12.10 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вверх (27,84/27,86 UAH/USD), сопровождаясь неважной ликвидностью. «Растем без огонька и оборотов», констатировал наш консультант.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысившись на 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.
На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.