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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7117711871197120

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:22

Привет из Днепра-5

Около 11.17 котировки безналичного «американца» все еще оставались на отметке 27,770/27,795 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.

Утреннее повышение цен безналичного доллара, в значительной степени спровоцированное действиями экспортеров, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика не согласуется с символическим снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:30

  Яша написав:Перес де Куэльяр
Добавьте к этому желание чиновников быть в европейском тренде - отмыть бюджетную гривну до католического рождества и отдыхать. Если коррсчета и сегодня не превратятся в депосертификаты, дамоклов меч опустится над межбанком. Наличные валютоманы тут же себя проявят.
Так, все вірно. "Валютомани" реагують миттєво, вже по 5коп. додали, Харків ще з вечора милився, все на попит малював заявки, нетипові для спокійного дня.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 12 гру, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:37

  zzzzzz написав:Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101666

Зато к ним Ту-160 в гости прилетели.
Куба-1962 :evil:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:47

Привет из Днепра-6

К 11.43 «придержки» валюты экспортерами стали более жесткими, а спрос на СКВ агрессивнее. Эти совместные усилия подняли котировки доллара на межбанке на указанное время к 27,80/27,84 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:54

Откуп

Прошёлся по банкам, долларов практически нигде нет) Не отказали только в ОТП и Агриколь.. спустя час проходил мимо-курсы ОТП поднял на 17 копеек до 28.12, Агриколь на 5к. Во многих банках "висит" система.
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:00

  Starikan написав:
  zzzzzz написав:Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны Источник: https://biz.censor.net.ua/n3101666

Зато к ним Ту-160 в гости прилетели.
Куба-1962 :evil:


немцы сдали Путина в ломбард

https://www.svoboda.org/a/29649811.html

https://www.segodnya.ua/world/europe/v- ... 96895.html
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:13

Привет из Днепра-7

К 12.10 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вверх (27,84/27,86 UAH/USD), сопровождаясь неважной ликвидностью. «Растем без огонька и оборотов», констатировал наш консультант.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысившись на 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.

На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.

Дата: 12 декабря 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,08 UAH/USD
€ – 31,80/31,88 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,418 UAH/RUB

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,95/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.

Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:27

7км 27,92/93-27,99
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29

Re: Валютный рынок в контексте

Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Перес де Куэльяр
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