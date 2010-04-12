Додано: Сер 12 гру, 2018 13:30

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,700/27,725 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу около 10.02, котировки доллара заметно выросли, «отрабатывая» изрядный гривневый «навес», скопившийся на транзитных и коррсчетах НБУ накануне: 27,76/27,79 UAH/USD.



Подтверждая тезис о состоянии гривневой ликвидности, укажем, что выросшие накануне до изрядных размеров (68 886,9 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, нынче лишь символически просели к 68 766,7 млн. грн., оказывая заметное давление на рынок безналичного доллара, играя на стороне «зеленых быков». Причина роста гривневой ликвидности: выплаты НБУ на погашении своих депосертификатов и субвенции Казначейства.



Тем временем котировки СКВ на 10.14 ограничились расширением спреда к 27,75/27,79 UAH/USD.



Спустя полчаса, на 10.34, безналичный «американец» на межбанке , возобновив рост, приподнялся до 27,77/27,79 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием покупок.



К 10.53 появились признаки «мягкой придержки» валюты экспортерами – позиция «предложение» «зеленого» безнала прибавила полкопейки: 27,770/27,795 UAH/USD.



Около 11.17 котировки безналичного «американца» все еще оставались на отметке 27,770/27,795 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж.



Утреннее повышение цен безналичного доллара, в значительной степени спровоцированное действиями экспортеров, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с уровня 17,00/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта застывшая динамика не согласуется с символическим снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.43 «придержки» валюты экспортерами стали более жесткими, а спрос на СКВ агрессивнее. Эти совместные усилия подняли котировки доллара на межбанке на указанное время к 27,80/27,84 UAH/USD.



К 12.10 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вверх (27,84/27,86 UAH/USD), сопровождаясь неважной ликвидностью. «Растем без огонька и оборотов», констатировал наш консультант.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысившись на 8,76 коп., составил 27,8000 UAH/USD.



На 12.44 безналичный доллар на межбанке синдицировал остановку роста, замерев на отметке 27,84/27,86 UAH/USD.



По состоянию на 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули цифру 27,84/27,86 UAH/USD в условиях затухающей перед обедом торговой активности и баланса спрос/предложение.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 декабря с уровней: доллар – 27,65/27,95 UAH/USD, евро – 31,25/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 11 декабря по спросу и по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1317, поднявшись до $1,1330 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1318 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось равновесие клиентских спроса и предложения. Обороты низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки проходили в низколиквидном балансе покупок и продаж. Ликвидность низкая.



На 11.53 столичные валютчики-оптовики «неформалы» едва заметно приподняли цены открытия, реагируя на смену тренда на межбанке, к отметкам: доллар - 27,92-93/27,98-28,00 UAH/USD, евро – 31,70/31,95 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие покупок и продаж. Обороты очень низкие.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар-гривня. Это настроение в комплекте со сводками с торгов валютного межбанка обеспечили рост работавшихся в Запорожье валют: 27,55/28,05 UAH/USD, евро – 31,70/31,90 UAH/EUR, рубль 0,415/0,419 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились до 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Этот рост утренних уровней сопровождался равновесной торговлей. Обороты невысокие.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,96/28,00 UAH/USD, евро – 31,78/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,418 UAH/RUB, Киев опт 27,92/27,98 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,92/27,98 UAH/USD, евро (опт) 31,70/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,05 UAH/USD, евро – 31,50/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,92/27,98 UAH/USD, розница – 27,87/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,92/27,98 UAH/USD; евро – 31,70/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,419 RUB/USD.



Как и предполагалось, разворот тренда на рынке безналичного доллара отечественного валютного межбанка состоялся немного раньше – уже в среду, не выдержав изрядного давления разбухшего гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, курс доллара начал расти. Вначале на межбанке, а затем и на наличном рынке.



Повторимся еще раз: своим ростом безналичный «американец» с одной стороны обязан выросшей гривневой ликвидности, сформированный двумя мероприятиями киевских финансовых властей (погашением Нацбанком своих депозитных сертификатов, размещение который состоялось в пятницу, на астрономическую сумму, превысившую 16,0 млрд. грн., а также изрядных субвенций, выплаченных Казначейством на здравоохранение и образование. Последнее, согласно регламенту, не могло принимать участие в торгах межбанка. А вот гривня от депосертификатов, пополнив «закрома» экспортеров, заметно понизила уровень их продаж СКВ ради нацвалюты на текущие нужды, список которых на излете года довольно широкий.



Во-вторых, из-за сложившейся обстановки с гривневой ликвидностью, на межбанке 12-го присутствовали сколь-нибудь значимые предложения СКВ из части экспортной выручки, которая подлежала обязательной продаже. Понятно, что экспортерам хотелось подороже реализовать эти 50% внешнего выторга, и они стали «придерживать» валюту, формируя на межбанке доминирование спроса и закономерное в этих случаях подорожание СКВ.



Рынок развернул свой тренд, однако этот процесс был лишен «надрыва». С одной стороны потому, что время активных покупок СКВ импортерами еще не наступило, с другой, нерезиденты завершили свой сезон репатриации дивидендов раньше, воспользовавшись нисходящим трендом «зеленого» безнала и скупившись, не изменив настроение на межбанке.



Полагаю, рынок достаточно быстро «переварит» эту выросшую гривневую ликвидность из-за внушительных расходов корпораций на исходе года. Существует реальная вероятность скорой остановки текущего «бычьего» тренда в паре доллар-гривня на приподнявшихся немного долларовых ценах.



Рост курса наличного доллара тоже вряд ли затянется в связи с выросшими перед новогодним застольем гривневыми расходами обывателей на подарочки, продукты и напитки, сопровождаясь ростом оферов наличной валюты для этого проекта.



Таким образом, можно считать, что затянувшаяся с 30 ноября коррекция безналичного доллара наконец-то сменилась ростом, оказавшись «подарком» для клиентов наличного рынка, которым вскоре предстоит расставание с долларовыми «заначками» на новогодние и рождественские расходы.



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