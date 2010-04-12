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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7122712371247125>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:00

  Tolevas написав:
  Перес де Куэльяр написав:Харків "Космонавт" 28.00/28.10


Интересно на ком он зарабатывает, если у него практически всегда курсы хуже, чем у конкурентов, спред шире? Видимо на постоянных клиентах с Благовещенского рынка, которые о других не знают, или которым лень пару шагов вверх по Бурсацскому спуску сделать.



Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?
Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?
Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.
(замучили "корректоры ").
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:01

Re: Валютный рынок в контексте

Цікаво, а де подівалися ті, хто здав учора, щоб заздрити тим, хто здаватиме завтра? :lol: :lol: :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:08

  холява написав:
  Tolevas написав:
  Перес де Куэльяр написав:Харків "Космонавт" 28.00/28.10


Интересно на ком он зарабатывает, если у него практически всегда курсы хуже, чем у конкурентов, спред шире? Видимо на постоянных клиентах с Благовещенского рынка, которые о других не знают, или которым лень пару шагов вверх по Бурсацскому спуску сделать.



Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?
Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?
Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.
(замучили "корректоры ").


Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:09

  Перес де Куэльяр написав:Цікаво, а де подівалися ті, хто здав учора, щоб заздрити тим, хто здаватиме завтра? :lol: :lol: :lol:


Звучит фактически как "и тогда живые позавидуют мертвым" :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:16

  Tolevas написав:
  Перес де Куэльяр написав:Цікаво, а де подівалися ті, хто здав учора, щоб заздрити тим, хто здаватиме завтра? :lol: :lol: :lol:


Звучит фактически как "и тогда живые позавидуют мертвым" :)
Так ось знайшов:

З.І. Ті хто будуть продавати завтра будуть заздрити тим хто продасть сьогодні. І так буде довго...
З.І.І. Надіюсь ті хто по 28,38+ скористались панікою та здали зелений на користь вічно найкрасивішої..!!!!
:lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:21

  Tolevas написав:Фунт прямо радует. Ему бы ночь простоять и день продержаться.


у Британцев 4 сценария (4 main options on the table)-c 03-й минуты

https://www.youtube.com/watch?v=Y-k1TLsqLcI

-поддержать Терезу Май
-выразить премьер-министру Май недоверие, правительство идет в отставку
и общие выборы
-остаться в торговом союзе с ЕС (по типу Норвегии)
-повторный референдум по Брекзит
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:23

  Яша написав:
  prodigy написав:а в банках есть по 27,90(Укрэксим) и 27,95(9 банков)
думаю не везде, но 2-3 банка точно продадут вам валюту дешевле ЧР

Ну, да.В один позвоните,в другой придётся сбегать, в третий на авось. А по факту куча нервов, сумка денег и кассир в окне :"доллара нет-курс поменяли-ссистема зависла-могу предложить 200 долларов". :D


вам не повезло с местом жительства?
у нас всё по-другому :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26

Яша гривной засЫпали с самого утра
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:40

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Фунт прямо радует. Ему бы ночь простоять и день продержаться.


у Британцев 4 сценария (4 main options on the table)-c 03-й минуты

https://www.youtube.com/watch?v=Y-k1TLsqLcI

-поддержать Терезу Май
-выразить премьер-министру Май недоверие, правительство идет в отставку
и общие выборы
-остаться в торговом союзе с ЕС (по типу Норвегии)
-повторный референдум по Брекзит


Интересен был бы прогноз курса при каждом из этих сценариев. Понятно, что при втором варианте курс улетит глубоко вниз. Со второй попытки прокололи 1,26 на секунду и снова отскочили
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 12 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

Re: Валютный рынок в контексте

Бриты сегодня голосуют отставку Мэй
Только не юля
vovan_prm
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