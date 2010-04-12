Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:01
Перес де Куэльяр
Повідомлень: 1984
З нами з: 06.01.17
Подякував: 716 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:08
холява написав: Tolevas написав: Перес де Куэльяр написав:
Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Интересно на ком он зарабатывает, если у него практически всегда курсы хуже, чем у конкурентов, спред шире? Видимо на постоянных клиентах с Благовещенского рынка, которые о других не знают, или которым лень пару шагов вверх по Бурсацскому спуску сделать.
Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ?
Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ?
Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой.
(замучили "корректоры ").
Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.
Tolevas
Повідомлень: 1080
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:09
Звучит фактически как "и тогда живые позавидуют мертвым"
Tolevas
Повідомлень: 1080
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:16
Tolevas написав:
Звучит фактически как "и тогда живые позавидуют мертвым"
Так ось знайшов:
З.І. Ті хто будуть продавати завтра будуть заздрити тим хто продасть сьогодні. І так буде довго...
З.І.І. Надіюсь ті хто по 28,38+ скористались панікою та здали зелений на користь вічно найкрасивішої..!!!!
Перес де Куэльяр
Повідомлень: 1984
З нами з: 06.01.17
Подякував: 716 раз.
Подякували: 719 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:21
Tolevas написав:
Фунт прямо радует. Ему бы ночь простоять и день продержаться.
у Британцев 4 сценария (4 main options on the table)-c 03-й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Y-k1TLsqLcI
-поддержать Терезу Май
-выразить премьер-министру Май недоверие, правительство идет в отставку
и общие выборы
-остаться в торговом союзе с ЕС (по типу Норвегии)
-повторный референдум по Брекзит
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
Повідомлень: 4485
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:23
Яша написав: prodigy написав:
а в банках есть по 27,90(Укрэксим) и 27,95(9 банков)
думаю не везде, но 2-3 банка точно продадут вам валюту дешевле ЧР
Ну, да.В один позвоните,в другой придётся сбегать, в третий на авось. А по факту куча нервов, сумка денег и кассир в окне :"доллара нет-курс поменяли-ссистема зависла-могу предложить 200 долларов".
вам не повезло с местом жительства?
у нас всё по-другому
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
Повідомлень: 4485
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:26
Яша гривной засЫпали с самого утра
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Повідомлень: 2007
З нами з: 30.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1130 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:40
prodigy написав: Tolevas написав:
Фунт прямо радует. Ему бы ночь простоять и день продержаться.
у Британцев 4 сценария (4 main options on the table)-c 03-й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Y-k1TLsqLcI
-поддержать Терезу Май
-выразить премьер-министру Май недоверие, правительство идет в отставку
и общие выборы
-остаться в торговом союзе с ЕС (по типу Норвегии)
-повторный референдум по Брекзит
Интересен был бы прогноз курса при каждом из этих сценариев. Понятно, что при втором варианте курс улетит глубоко вниз. Со второй попытки прокололи 1,26 на секунду и снова отскочили
Востаннє редагувалось
Tolevas
в Сер 12 гру, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
Повідомлень: 1080
З нами з: 06.03.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44
Бриты сегодня голосуют отставку Мэй
Только не юля
vovan_prm
1
Повідомлень: 1923
З нами з: 09.09.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 635 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:45
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
Повідомлень: 4485
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1252 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
13974
1595778
6513
1378744
Пон 10 гру, 2018 21:29 ЛОБ
159
248550