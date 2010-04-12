Перес де Куэльяр написав:Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Интересно на ком он зарабатывает, если у него практически всегда курсы хуже, чем у конкурентов, спред шире? Видимо на постоянных клиентах с Благовещенского рынка, которые о других не знают, или которым лень пару шагов вверх по Бурсацскому спуску сделать.
Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ? Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ? Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой. (замучили "корректоры ").
Перес де Куэльяр написав:Харків "Космонавт" 28.00/28.10
Интересно на ком он зарабатывает, если у него практически всегда курсы хуже, чем у конкурентов, спред шире? Видимо на постоянных клиентах с Благовещенского рынка, которые о других не знают, или которым лень пару шагов вверх по Бурсацскому спуску сделать.
Мона (написано с ошибкой) я напишу за него ? Вот я тоже прихожу к своим конвертантам и вижу , НАПИСАНО 28,10, я намазываю "тыкву" шоколадом и спрашиваю , по чем ? Ответ 28.03, от (написано с ошибкой) это я выграв(с), ну Вы поняли , написано с ошибкой. (замучили "корректоры ").
Ну то есть на постоянных клиентах, а новые ему уже не интересны? Потому что по телефону он назовет то же, что и на табло, а конкуренты назовут на пару копеек ниже.
Перес де Куэльяр написав:Цікаво, а де подівалися ті, хто здав учора, щоб заздрити тим, хто здаватиме завтра?
Звучит фактически как "и тогда живые позавидуют мертвым"
Так ось знайшов:
З.І. Ті хто будуть продавати завтра будуть заздрити тим хто продасть сьогодні. І так буде довго... З.І.І. Надіюсь ті хто по 28,38+ скористались панікою та здали зелений на користь вічно найкрасивішої..!!!!